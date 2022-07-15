Опытом эффективного использования механизмов обратной связи с населением поделилась Вологда на форуме «Умный город»

15.07.2022 [Общество]

Мэр Вологды принял участие в III всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город», который в течение трех дней проходит в Мурманской области. Площадка масштабного мероприятия собрала представителей Администрации Президента России, Совета Федерации ФС РФ и Государственной думы Федерального собрания России, федеральных органов исполнительной власти, а также регионов страны. В Мурманск также приехали представители органов местного самоуправления и бизнеса.

Основная задача форума — увеличить долю жителей городов, участвующих в процессе управления с использованием цифровых решений. В рамках него проходят пленарные заседания и сессии, посвященные цифровизации, информационному моделированию, использованию беспилотных летательных аппаратов в управлении умным городом, экологии, импортозамещению и др. 

В качестве спикера Мэр Вологды Сергей Воропанов выступил на панельном заседании «Обратная связь: вызовы и перспективы». Основными вопросами для обсуждения на дискуссии стали инструменты и технологии работы с обратной связью от населения, успешные практики работы с обратной связью, перспективы развития системы обратной связи и клиентоцентричность в работе органов власти. Среди участников – руководители территорий и государственные служащие. 

В своем выступлении Сергей Воропанов отметил необходимость комплексного подхода к организации обратной связи с населением.  При этом важно расширять работу каждого канала связи, находить и внедрять новые форматы для еще большего охвата целевой аудитории, вовлечения граждан в совместное решение проблемных вопросов. Особое внимание уделил цифровизации и работе с соцсетям, использованию всех их возможностей, поскольку именно они оказывают значительную помощь мэрам городов и руководителям регионов. 

«Сейчас мало что-то делать для города, нужно еще научиться рассказывать об этом. Все больше людей черпают информацию в соцсетях. И очень часто не хватает действительно надежного источника. Власть должна быть там, где люди. Если чиновник не работает в соцсетях, его нет в жизни горожан. Поэтому с самого вступления в должность мэра я транслирую свою работу в соцсетях, постепенно внедряя новые инструменты коммуникации. Важно осваивать как можно большее количество площадок, это увеличивает эффективность работы с различными аудиториями. Администрация города Вологды использует не только страницы в социальных сетях и телеграмм-каналы, которые доказали свою эффективность в вопросе выстраивания диалога с гражданами. Кроме этого, например, я еженедельно провожу прямые эфиры на своей странице в социальной сети «Вконтакте», где рассказываю о важных событиях из жизни города, а также отвечаю на вопросы вологжан. Ни одно из обращений не остается без ответа, по каждому вопросу дается обратная связь», - рассказал Мэр города Сергей Воропанов. 

Итогом панельного заседания «Обратная связь: вызовы и перспективы» стало решение о необходимость интеграции лучших практик по работе с обратной связью. Человекоцентричность должна стать основой деятельности чиновников, а их присутствие на удобных для жителей площадках, в соцсетях — обязательным условием коммуникации. 

Напомним, что «Умный город» - один самых молодых и востребованных российских проектов. Первый всероссийский форум «Умный город» прошел в 2019 года в Калуге. В нем приняли участие около 400 делегатов, представители всех регионов страны, крупнейшие компании. Второй форум прошел в Белгороде в 2021 году и подтвердил свое звание уникальной площадки для выстраивания прямого диалога между властью, бизнесом и экспертами.

Тэги: обратная связь, форум

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