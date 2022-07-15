Сотрудники Вологодского Росреестра собрали более 12 килограммов использованных батареек

15.07.2022 [Общество]

Сотрудники Управления Росреестра по Вологодской области собрали более 12 килограммов отработавших свой срок батареек, которые направлены на утилизацию.

 «Акция по сбору батареек проходит в Управлении Росреестра по Вологодской области не в первый раз. Мы рады, что коллеги активно приносят использованные батарейки для утилизации, тем самым показывая свое ответственное отношение к окружающей природе», - говорит председатель Молодежного совета Управления Ксения Васильева.

Напомним, контейнер для сбора использованных батареек установлен в фойе Управления Росреестра по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3. Принести использованные батарейки туда может любой желающий.

        

Тэги: раздельный сбор мусора, батарейки

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