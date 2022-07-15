Сотрудники Вологодского Росреестра собрали более 12 килограммов использованных батареек

Сотрудники Управления Росреестра по Вологодской области собрали более 12 килограммов отработавших свой срок батареек, которые направлены на утилизацию.

«Акция по сбору батареек проходит в Управлении Росреестра по Вологодской области не в первый раз. Мы рады, что коллеги активно приносят использованные батарейки для утилизации, тем самым показывая свое ответственное отношение к окружающей природе», - говорит председатель Молодежного совета Управления Ксения Васильева.

Напомним, контейнер для сбора использованных батареек установлен в фойе Управления Росреестра по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3. Принести использованные батарейки туда может любой желающий.