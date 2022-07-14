Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой

14.07.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе один человек погиб и двое получили травмы при столкновении автомобилей ВАЗ-2110 и Subaru Forester, сообщает районная газета «Маяк».

Авария произошла на восьмом километре автодороги Вологда — Норобово 14 июля в 11:37. По предварительным данным, 69-летний водитель «Субару» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество ВАЗу. В результате ДТП 52-летний водитель отечественного авто скончался на месте до приезда «скорой». Его 45-летняя пассажирка и 68-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы.

Тэги: авария, ДТП, гибель человека, пострадавшие
фото газеты Вологодского района "Маяк"

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