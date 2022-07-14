В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку

В Череповце сотрудник полиции застрелил агрессивную собаку, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл у дома на проспекте Луначарского 10 июля. Полицейским поступило сообщение, что на улице лежит мужчина без сознания, а рядом с ним бегает пёс. Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали на место «скорую». Животное вело себя агрессивно и не давало медикам отнести пострадавшего в машину.

«Сотрудники применили огнестрельное оружие. Мужчину увезли в облбольницу № 2. Его жизни и здоровью ничто не угрожает», — рассказали cherinfo в УМВД.

Собака погибла. По данному факту проводится проверка.