В Вологодской области на 5% снизилось количество преступлений против половой неприкосновенности детей

14.07.2022 [Общество]

В Вологодской области за первую половину 2022 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на брифинге для представителей СМИ озвучил руководитель СУ СК РФ по Вологодской области Геннадий Яшин.

При этом он отметил, что сейчас становится больше сексуальных преступлений против несовершеннолетних, совершённых через интернет. Это связано с развитием техники и тем, что дети стали активными пользователями социальных сетей и онлайн-игр.

«„Охотники на детей“ пытаются приобрести свою выгоду и получить сексуальное удовлетворение. Преступники, во многих случаях, находятся не только в Российской Федерации, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья», — рассказал руководитель регионального СУ СК РФ.

К категории наиболее уязвимых от таких преступлений относятся дети в возрасте от 10 до 14 лет. Подростки постарше становятся жертвами немного реже, так как они менее доверчивы и более рассудительны, по сравнению с первой категорией.

Дистанционные преступления чаще совершают незнакомые люди, а в случаях с непосредственным физическим контактом — знакомые. Половое сношение совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, предусматривает привлечение взрослого к уголовной ответственности по ст. 134 УК РФ, но если обвиняемый и потерпевшее лицо вступают в брак, подсудимого освобождают от наказания.

В качестве профилактики преступлений стоит помнить, что дети не должны быть предоставлены самим себе и долгое время безнадзорно находиться в интернете. Родителям стоит наладить с ребёнком контакт.

Тэги: преступления, дети, следственный комитет

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