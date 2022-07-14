Путин подписал закон, расширяющий понятие госизмены и ужесточающий наказание за нее

Президент России подписал закон, который ужесточает наказание за госизмену, а также приравнивает к ней действия, которые ранее к госизмене не относились.

Так, за переход на сторону противника в условиях вооруженных конфликтов россиянам будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Закон также расширяет понятие шпионажа и ужесточает наказание за наемничество. Изменения внесены в ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена).

Если же россиянин участвовал в вооруженном конфликте против интересов России, но признаки госизмены отсутствуют, его действия будут подпадать под ст. 208 УК (организация или участие в незаконном вооруженном формировании). Эту статью специально расширили. В зависимости от степени тяжести преступления статья предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы.



Также Уголовный кодекс будет дополнен еще рядом статей, а наказания по уже существующим статьям ужесточится. Как считают авторы законопроекта, эти меры позволят эффективнее выявлять, предупреждать и пресекать преступную деятельность, которая ведется с целью «подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».

Авторами законопроекта выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный («Единая Россия»).



РБК проанализировал изменения в законе и выделил их:

- в Уголовном кодексе появятся две новые статьи — ст. 275.1 и ст. 280.4. Первая вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. Вторая установит ответственность за «публичные призывы к деятельности против безопасности» России и к «воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности» страны;

- расширяется понятие шпионажа (ст. 276 УК). Теперь под ним будут также пониматься передача, сбор, похищение или хранение в целях «передачи противнику» сведений, которые могут быть использованы против российской армии, совершенные в условиях вооруженного конфликта;

-ужесточается наказание за наемничество (ст. 359 УК). Его привели в соответствие «с мерами наказания за аналогичные по характеру и степени общественной опасности преступления против мира и безопасности государства и человечества»;

-уточняется ст. 284.1 УК о деятельности иностранных или международных НПО, признанных в России нежелательными. Теперь ее можно будет применять «к фактам совершения соответствующих преступлений за пределами» России.