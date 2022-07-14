Жители многоквартирного жилого дома на улице Планерной обратились к Председателю ЗСО Андрею Луценко с вопросом о смене УК

На личный прием в Региональную общественную приемную партии «Единая Россия» к Андрею Луценко обратились представители совета дома, расположенного по улице Планерная, 18 в городе Вологде. Жители хотят сменить управляющую компанию, но не могут.

«Жителями дома не раз предлагалось решить ряд вопросов по содержанию дома, на что УК не реагировала. Мы жаловались и в Департамент городского хозяйства, и в жилищную инспекцию, на что нам посоветовали сменить управляющую кампанию, что мы и сделали. По решению общего собрания жильцов 31 мая было принято решение о расторжении договора с УК «Дом Сервис — 2» с 3 июля 2022 года и переходе в другую организацию — «Коммунальные системы». За данное решение проголосовало более 70 процентов собственников», — рассказал председатель совета дома Евгений Смирнов.

По словам заявителей, затем ООО УК «Коммунальные системы» подали в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области пакет документов для внесения в лицензию дома № 18 по ул. Планерной. Однако, жилищная инспекция отказала, мотивируя отсутствием подписанных договоров на управление домом с собственниками помещений.

«Мы подняли нормативную базу и с такой позицией ГЖИ не согласны. Требования предоставления половины подписей собственников не правомерны, по другим домам перечень реестров и договоры с собственниками не требуют. Почему с нас спрашивают?» — выразила позицию Нина Исакова, активистка и член совета дома.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Вологодской области Петр Шубин, присутствующий на встрече, заявил, что требования ко всем управляющим компаниям одинаковы, запрашиваемый пакет документов необходимо предоставить при повторном обращении обязательно.

«Управляющая компания «Коммунальные системы» при подаче заявления приложило к заявлению договор управления многоквартирным домом и реестр собственников многоквартирного жилого дома. Но необходимые подписи собственников помещений, заключивших договор управления домом, отсутствовали. Это противоречит приказу Минстроя, после устранения нарушений он может повторно обратиться с заявлением», — подчеркнул Петр Шубин.

Также, по словам Петра Шубина, количество обращений и жалоб в ГЖИ на работу УК «Дом Сервис-2» по данным мониторинга с 2015 года было всего семь, нареканий к содержанию дома — всего два. Председатель ЗСО Андрей Луценко предложил перепроверить данные сведения.

«Граждане жалуются, они хотят сменить управляющую компанию — это их законное право, нужно им помочь. К работе управляющей компании «Дом Сервис-2» у жильцов дома почти в триста квартир есть вопросы, а контакта с директором — нет. Необходимо провести проверку. Необходимо еще раз посмотреть законодательство, чтобы избежать разночтения и разных трактовок по поводу реестра для предоставления лицензии УК «Коммунальные системы», — обозначил свою позицию и первичные шаги для разрешения ситуации председатель ЗСО, секретарь ВРО партии «Единая Росси» Андрей Луценко.

Парламентарий подчеркнул, что вопрос взят на его личный контроль, и по результатам проведенной работы будет проведена еще одна встреча.