Жители многоквартирного жилого дома на улице Планерной обратились к Председателю ЗСО Андрею Луценко с вопросом о смене УК

14.07.2022 [Общество]

На личный прием в Региональную общественную приемную партии «Единая Россия» к Андрею Луценко обратились представители совета дома, расположенного по улице Планерная, 18 в городе Вологде. Жители хотят сменить управляющую компанию, но не могут.

«Жителями дома не раз предлагалось решить ряд вопросов по содержанию дома, на что УК не реагировала. Мы жаловались и в Департамент городского хозяйства, и в жилищную инспекцию, на что нам посоветовали сменить управляющую кампанию, что мы и сделали. По решению общего собрания жильцов 31 мая было принято решение о расторжении договора с УК «Дом Сервис — 2» с 3 июля 2022 года и переходе в другую организацию — «Коммунальные системы». За данное решение проголосовало более 70 процентов собственников», — рассказал председатель совета дома Евгений Смирнов.

По словам заявителей, затем ООО УК «Коммунальные системы» подали в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области пакет документов для внесения в лицензию дома № 18 по ул. Планерной. Однако, жилищная инспекция отказала, мотивируя отсутствием подписанных договоров на управление домом с собственниками помещений.

«Мы подняли нормативную базу и с такой позицией ГЖИ не согласны. Требования предоставления половины подписей собственников не правомерны, по другим домам перечень реестров и договоры с собственниками не требуют. Почему с нас спрашивают?» — выразила позицию Нина Исакова, активистка и член совета дома.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Вологодской области Петр Шубин, присутствующий на встрече, заявил, что требования ко всем управляющим компаниям одинаковы, запрашиваемый пакет документов необходимо предоставить при повторном обращении обязательно.

«Управляющая компания «Коммунальные системы» при подаче заявления приложило к заявлению договор управления многоквартирным домом и реестр собственников многоквартирного жилого дома. Но необходимые подписи собственников помещений, заключивших договор управления домом, отсутствовали. Это противоречит приказу Минстроя, после устранения нарушений он может повторно обратиться с заявлением», — подчеркнул Петр Шубин.

Также, по словам Петра Шубина, количество обращений и жалоб в ГЖИ на работу УК «Дом Сервис-2» по данным мониторинга с 2015 года было всего семь, нареканий к содержанию дома — всего два. Председатель ЗСО Андрей Луценко предложил перепроверить данные сведения.

«Граждане жалуются, они хотят сменить управляющую компанию — это их законное право, нужно им помочь. К работе управляющей компании «Дом Сервис-2» у жильцов дома почти в триста квартир есть вопросы, а контакта с директором — нет. Необходимо провести проверку. Необходимо еще раз посмотреть законодательство, чтобы избежать разночтения и разных трактовок по поводу реестра для предоставления лицензии УК «Коммунальные системы», — обозначил свою позицию и первичные шаги для разрешения ситуации председатель ЗСО, секретарь ВРО партии «Единая Росси» Андрей Луценко.

Парламентарий подчеркнул, что вопрос взят на его личный контроль, и по результатам проведенной работы будет проведена еще одна встреча.

Тэги: управляющие компании, ЗСО

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры
Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы
В Череповце объявили имя новой «Мисс Северсталь»

Похожие новости

В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома

По его вине двое 13-летних подростков получили травмы

909
0

Жители Вологодской области оценили работу управляющих компаний на тройку

Специалисты ЦУР в марте провели социологическое исследование и узнали, как вологжане относятся к работе своих УК И ТСЖ

901
0

Суд в Вологде заочно арестовал директора управляющей компании, который присвоил взносы жильцов обслуживаемого дома на капремонт

Мужчина объявлен в международный розыск

2327
0

Кусок льда упал с крыши в коляску с маленьким ребенком в Череповце

По счастливой случайности ребенок не пострадал

2584
0

Девушка, на которую упал лёд с крыши дома в Череповце, лежит в реанимации

В отношении управляющей компании, отвечающей за очистку крыши, возбуждено уголовное дело

1924
0

Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в регионах найти виновных в некачественной уборке снега с крыш, из-за которых пострадали люди

3973
0

В районе Охмыльцево города Вологды при уборке снега были сломаны объекты благоустройства

На жалобы жителей по данному поводу УК ответила хамством

1548
0

Житель Череповца устроил сауну в подвале многоквартирного дома

Суд по иску управляющей компании обязал его демонтировать постройку

2340
0

Вологжанин не смог в суде доказать, что его избил работник УК

Рассмотренные судом доказательства наоборот указали на то, что именно потерпевший совершал противоправные действия

1378
0

Собственники квартир не должны платить отдельно за отопление нежилых помещений дома

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Вологодской области, рассмотрев иск теплоснабжающей организации к одной из УК Череповца

2352
0

В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали за несоблюдение мер профилактики COVID-19

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей

2184
0

Директор УК в коттеджном посёлке под Вологдой подозревается в мошенничестве

Он собрал с жителей посёлка 2,4 млн. рублей на строительство коммуникаций, но не выполнил обязательства

2415
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Путин подписал закон, расширяющий понятие госизмены и ужесточающий наказание за нее
Жители многоквартирного жилого дома на улице Планерной обратились к Председателю ЗСО Андрею Луценко с вопросом о смене УК
Водоканал Череповецкого района оказался на грани банкротства
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Школа №23 в Вологде будет расширена за счет приобретения соседнего здания
Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
Бесплатные спортивные занятия проходят в новом скейт-парке «Яма» в Вологде
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4940
0
14.07.2022 [БлогоVO]

Начальник управления строительства и ЖКХ Череповецкого района Олег Красников посоветовал жителям самим уничтожать борщевик на общественных территориях, «вместо того, чтобы тыкать пальцами в телефон»

73
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

409
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика