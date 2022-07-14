Школа №23 в Вологде будет расширена за счет приобретения соседнего здания

Дополнительно будут направлены субсидии управляющим организациям на проведение капитальных ремонтов домов. Более 21,4 миллиона рублей — на ремонт домов в Узком переулке. Более 12,8 миллионов рублей направляет вологодский предприниматель на капитальный ремонт дома на улице Алексинской, 6.

«Вопрос актуален уже не один год, только мне от жителей этого дома поступило более полусотни обращений. Было выполнено некачественное строительство в предыдущие периоды. Юридического лица, которое осуществляло строительство дома, уже не существует. Но предприниматель в добровольном порядке выделил средства, которые мы доводим до управляющей компании, чтобы устранить допущенные при стройке недочеты», — добавил Глава Вологды.

33 миллиона рублей будет выделено на ремонт стадиона у школы № 28. Средства городского бюджета будут направлены на благоустройство территории. В целом же площадка преобразится капитально. Здесь построят «умный» стадион: благоустроят футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для воркаута, уличные силовые тренажеры, трибуну на 100 мест.

«Это будет не просто стадион, а спортивное ядро городского масштаба. Создание этого объекта было анонсировано на объезде точек социального и инфраструктурного развития города с участием Губернатора Олега Кувшинникова и Мэра Вологды Сергея Воропанова в канун Дня города. Стадион будет создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», — резюмировал Юрий Сапожников.

2,7 миллионов рублей будут направлены на геодезию и сметную документацию для благоустройства Парка ветеранов. Напомним, что проект стал победителем по результатам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и будет ремонтироваться в 2023 году.