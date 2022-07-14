Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

14.07.2022 [Общество]

Фонд создается путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования.

Он появится к 1 января 2023 года и будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. Для этого создана единая цифровая платформа, объединившая информационные системы разных ведомств.

Президент России подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. 

Объединение ПФР и ФСС упростит и повысит качество предоставления гражданам пособий и выплат. Так считают в кабмине. Все услуги  ПФР и ФСС будут доступны в единых клиентских службах. Также будет создан единый контакт-центр.

К тому же это позволит сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса. Пишет Российская газета. 

В Минтруде отмечают, что объединение фондов никак не отразится на тех, кто уже получает пособия от государства. Они продолжат их получать в привычное время и привычном размере. Вновь подавать документы и обращаться на выплатами не потребуется.

После объединения фондов право на выплаты по больничному и пособие по уходу за ребенком получат работники, которые оформлены по гражданско-правовому договору. Это станет возможным за счет расширения круга застрахованных лиц и единого тарифа для страховых взносов, который работодатели будут перечислять единым платежом. Ранее больничные были положены только тем, кто работал по трудовому договору. 

Ожидается, что благодаря созданию единого социального фонда к 2025 году все выплаты вырастут минимум в 1,5 раза. 

Тэги: ведомства, ФСС, ПФР

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