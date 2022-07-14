Лекция «Зачем изучать литературу?» пройдет в Вологде 20 июля

Лекция «Зачем изучать литературу?» пройдет 20 июля в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий».

Прочтет ее кандидат филологических наук, заведующий кафедрой литературы филологического факультета ВоГУ, автор множества учебных пособий и сборников – Сергей Юрьевич Баранов.

– Для многих поколений филологов его лекции стали настоящим явлением. А конспекты с них – коллекционная ценность, выпускники факультета хранят их десятилетиями, – говорят о Сергее Юрьевиче организаторы мероприятия.

В ходе лекции участники узнают, чем занимается литературоведение, существует ли «правильное» прочтение художественного произведения, как научиться быть внимательным к деталям и видеть замысел автора, а также много других интересных фактов о литературе.

Начало мероприятия 20 июля в 18:30 в библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Регистрация на лекцию откроется 15 июля в 11:00 на странице общественно-культурного проекта «Лекторий» в социальной сети.

Возрастные ограничения: (12+).

