Петровская ярмарка пройдет в Кадникове 16 июля

Петровская ярмарка пройдет в Кадникове в Сокольском районе Вологодской области 16 июля.

В рамках праздника запланированы множество мероприятий на нескольких площадках: ярмарка, авиашоу, костюмированное шествие, концерты народных коллективов, пенная вечеринка, показательные выступления скейтеров, фейерверк, развлекательные программы для детей и многое другое.

Начало Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов и сувениров 16 июля в 10:00 в Ленинском сквере в Кадникове.

Вход на ярмарку свободный.

Возрастных ограничений нет.

Подробную программу мероприятий прилагаем: