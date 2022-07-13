Петровская ярмарка пройдет в Кадникове 16 июля

13.07.2022 [Культура]

Петровская ярмарка пройдет в Кадникове в Сокольском районе Вологодской области 16 июля.

В рамках праздника запланированы множество мероприятий на нескольких площадках: ярмарка, авиашоу, костюмированное шествие, концерты народных коллективов, пенная вечеринка, показательные выступления скейтеров, фейерверк, развлекательные программы для детей и многое другое.

Начало Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов и сувениров 16 июля в 10:00 в Ленинском сквере в Кадникове.

Вход на ярмарку свободный. 

Возрастных ограничений нет.

Подробную программу мероприятий прилагаем:

Тэги: ярмарка, праздник, авиашоу, скейтборд, фейерверк

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