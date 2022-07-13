Жители Заречья смогли напрямую задать вопросы мэру Вологды в ходе работы мобильной приемной

Четвертая мобильная приемная Администрации города Вологды в этом году прошла в микрорайоне Заречье

На информационной встрече, которая прошла в Центре дополнительного образования на ул. Чернышевского, 73, подвели итоги развития микрорайона за прошлые годы, а также обсудили вопросы по его дальнейшему благоустройству. На вопросы вологжан отвечали Мэр Вологды Сергей Воропанов, его заместители, руководители профильных департаментов, представители УМВД и ГИБДД.

«Жители Заречья задавали вопросы, с которыми сталкиваются каждый день. По каждому мы наметили план работы. На встрече присутствовали все начальники департаментов, управлений, управляющих компаний. В наших силах помочь людям, что мы и должны сделать. Есть вопросы, которые быстро не решишь, они требуют и проектных работ, и выделения больших финансовых средств. В этом случае мы договариваемся с людьми о том, что разбиваем реализацию на этапы. Все заносится в протокол, контролируется в первую очередь самими жителями. Мы постараемся решить все проблемы, пусть и не сразу. Многие вопросы входят в инвестпрограмму наших ресурсоснабжающих организаций, и мы эту работу должны проводить. Самое главное - наметить путь и по нему идти», – прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Одним из таких вопросов является отсутствие освещения подходов к детскому саду «Ласточка». Мэр Вологды поручил специалистам проработать этот вопрос: выехать на место, посмотреть, чья это земля, затем подготовить проект установки фонарей на участке.

Ряд вопросов был адресован специалистам МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Одна из жительниц дома по Ольховому переулку пожаловалась на отсутствие ливневой канализации. В период сильных дождей территорию подтапливает.

«В настоящее время ведутся проектные работы по строительству ливневой канализации от Ольхового переулка с выводом в действующую сеть на ул. Самойло. Таких участков по Вологде действительно много, мы ежегодно планируем и выполняем в среднем по строительству до 2 км сетей ливневой канализации», – отметил технический директор МУЖ ЖКХ «Вологдагорводоканал» Андрей Юриков.

Также вологжане задавали вопросы о благоустройстве дворов и улиц, здравоохранении, организации детского, а также спортивного досуге.

«По адресу ул. Карла Маркса, 3 и 3А планируется строительство спортивной площадки по программе «Народный бюджет ТОС». В этом году ее не будет в связи с нестабильной ситуацией на рынке ценообразования. Мы планируем сделать эти работы в следующем году»,–пояснил Сергей Воропанов.

Жителей Заречья тревожат автомобилисты, которые объезжают пробки на Чернышевского в часы пик через только что отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды» дворовые территории.

«Нам очень нравится ремонт, долго ждали благоустройства. Но сейчас от ул. Чернышевского, 103 через наши дворы объезжают пробку. Водители создают опасную ситуацию, мамочки с колясками, с маленькими детьми, пенсионеры попросту не могут пройти по территории. Мы бы хотели поставить шлагбаум у дома № 97, но проблема в том, что это не наша земля, а муниципальная, и просто так ничего устанавливать нельзя. На мобильной приемной мы обсудили этот вопрос с Мэром, надеемся на благополучный исход», – рассказала местная жительница Ольга Райлян.

Помимо частных вопросов, жителей микрорайона волнует и состояние парка Мира.

«Я видела и знаю, что вы участвовали в субботниках на территории парка. Это похвально. Но нужен контроль, нужен вывоз мусора, покос травы. Все Заречье отдыхает в парке. Его необходимо благоустроить. Обратите, пожалуйста, внимание», – обратилась Татьяна Маркова к руководителю Администрации Вологды.

Как рассказал Сергей Воропанов, до конца года должны быть выполнены проектные работы по парку Мира. В настоящее время ведется поиск инвестора, чтобы навести порядок на объекте.

«Как только архитекторы сделают проект, мы покажем его жителям, и, если они согласуют, будем дальше двигаться с точки зрения благоустройства. Практика привлечения инвесторов к подобным проектам распространена и в других городах. Если рассчитывать на деньги муниципалитета, то ждать благоустройства таких объектов можно долго. По проекту «Комфортная городская среда», к примеру, на следующий год запланировано благоустройство парка Ветеранов», – ответил Мэр Вологды.

Официальная часть мобильной приемной длилась полтора часа. За это время жители успели задать Мэру города более 20 вопросов. Затем с вологжанами пообщались заместители Мэра, начальники департаментов и управлений, правоохранительных органов. Каждый заданный вопрос взят на контроль и будет проработан.

Добавим, в 2022 году это уже четвертая мобильная приемная Мэра Вологды. С самого начала проекта проведено уже 102 встречи с жителями ТОСов.