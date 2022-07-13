Девушки из Шексны вернули хозяину утерянный кошелек с крупной суммой денег

13.07.2022 [Общество]

Две девушки из Шексны вернули хозяину утерянный кошелек с крупной суммой денег.

7 июля молодая жительница Шексны сообщила в полицию о находке на улице Сапожникова — портмоне, в котором было более 100 тысяч рублей наличными и банковские карты с актуальными пин-кодами. Пишет районная газета «Звезда». В итоге владельца портмоне нашли и вернули мужчине утерянное.

12 июля в ходе оперативного совещания начальник ОМВД России по Шекснинскому району Д. Г. Арсентьев отметил Екатерину Зюкову благодарностью и ценным подарком. Благодарственные письма направлены и по месту работы ее родителей.

Журналистам районки девушка рассказала, что с подружкой Полиной Зыковой они проходили мимо дома и увидели кошелек. Решили поднять его, чтобы попытаться вернуть владельцу. Открыли, а в нем много банкнот:

«Их мы не стали считать. Посмотрели имя владельца банковских карт, но оно нам ничего не сказало. Поняв, что найти хозяина самостоятельно мы не сможем, я позвонила в полицию. Прибывший участковый уполномоченный при нас произвел осмотр содержимого кошелька, взял с нас объяснения и мы ушли. Позднее мне позвонил хозяин нашей находки, попросил встретиться, сказав, что хочет отблагодарить. В нашем поступке ничего особенного нет: так воспитаны. Нам даже в голову не пришло присвоить деньги. Мысль была одна — разыскать владельца и вернуть ему потерю. Так поступили бы мы в любом случае, даже, если денег оказалось мало или были одни банковские карты. Это чужая вещь, поэтому нужно обязательно вернуть»

Стоит отметить, что девушки поступили в соответствии с законом. В Гражданском Кодексе говорится, что нашедший деньги или другие ценные вещи обязан предпринять все возможное, чтобы вернуть их законному владельцу. А если сделать это самостоятельно не получилось, то надо сообщить в полицию.

Тэги: кошелек, хорошие поступки

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