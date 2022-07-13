Комбайнера с ожогами доставили с поля в больницу в Вологодской области

13.07.2022 [Происшествия]

Водителя комбайна доставили в Шекснинскую ЦРБ с элекротравмой и ожогами из-за того, что машина зацепила провисший провод высоковольтной линии электропередач.

ЧП произошло 12 июля, около 11 часов дня, в поле за деревней Барово Никольского поселения в Шекснинском районе.

– Через поле, принадлежащее АО «Шексна», проходит высоковольтная линия электропередачи 35 кВ. Звено механизаторов в этот день вело заготовку зеленой массы. Один из комбайнов зацепился дефлектором за провод. От прикосновения произошел хлопок. Услышав его, водитель своевременно остановил машину. Он увидел, что земля заискрилась, и произошло возгорание стерни. В кабине он был бы в полной безопасности, но сгубило беспокойство: решил выйти, чтобы оценить ситуацию и попал под напряжение от металлических частей комбайна, – пишет районная газета «Звезда».

Сообщается, что для отключения электроэнергии потребовалось более полутора часов. Только после этого водителя смогли доставить в больницу, а комбайн отбуксировать на безопасное расстояние.

Предварительная причина ЧП – погода. 

– Возможно, от жары нижний провод высоковольтной линии провис, так как согласно ПУЭ высота подвеса должна быть не менее 6 метров до земли. Высота комбайна с дефлектором была чуть более 5 метров. Но как поделился руководитель хозяйства В.В. Носков, провод, который зацепили, находился на высоте 4.70, – сообщают журналисты. 

По словам Носкова, никаких ограничений по использованию земельного участка не зарегистрировано, предупреждающих табличек о провисании провода или о запрете работ не было. Также не было и обозначений линии. 

Также выяснилось, что по этим столбам еще идут кабели связи. 

В данный момент жизни комбайнера нет. Ремонтные работы на ЛЭП продолжаются. 

– Сельскохозяйственная техника, столь важная в напряженный летний период, потребует финансовых затрат и времени на ремонт. Ущерб устанавливается, – добавляют журналисты.

Тэги: травма на производстве, ЛЭП, сельское хозяйство

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