В Вологде подписали контракт на строительство поликлиники в Бывалово

В Вологде подписали госконтракт на строительство нового здания поликлиники в микрорайоне Бывалово в Вологде.

Действующая поликлиника обслуживает более 80 тысяч взрослых и детей. Шаговую доступность медуслуг обеспечивают офисы врачей общей практики, расположенные в микрорайоне, а к узким специалистам необходимо обращаться в основную поликлинику – на улицу Московскую. Написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Новое здание будет построено по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здание появится на улице Поэта Александра Романова в микрорайоне Бывалово. Поликлиника рассчитана на 30 тысяч вологжан, это 17 терапевтических участков. Она будет оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и откроется в 2024 году.

