Четвертую двойню подряд родила жительница Грязовецкого района

Жительница Грязовецкого района родила четвертую двойню подряд. Все дети появились на свет в Перинатальном центре ВОКБ. При этом никакого искусственного оплодотворения не было, и все роды проходили естественным путем. Малыши родились доношенными и здоровыми.

Заведующий акушерским физиологическим отделением Перинатального центра, врач-акушер-гинеколог Михаил Силичев рассказал, что это первый случай в его практике.

«Четвертые многоплодные роды подряд — за 30 лет своей работы я такого не встречал, да и мои коллеги тоже, — говорит Михаил Силичев. – Были две двойни подряд, но чтобы четыре и в таком молодом возрасте, молодой маме 24 года, — это экстраординарный случай. Сейчас возраст рожениц — от 35 до 46 лет. И для нас, акушеров, каждые роды — это маленькое испытание. К такому возрасту у женщин, как правило, уже есть те или иные заболевания, и как обернется беременность и роды — неизвестно. Лучший возраст для зачатия и родов — 20-25 лет».

В целом по словам врачей в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа многоплодных беременностей. При этом, если раньше такая беременность чаще всего наступала в результате ЭКО, то теперь это все чаще происходит естественным путем.​