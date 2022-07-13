В Шексне вандалы систематически портят арт-объект в центре поселка

13.07.2022 [Общество]

В Шексне вандалы систематически портят арт-объект в центре поселка — яблоко с бабочкой. 

«И если раньше вандалы понемногу „щипали“ яблоко, то теперь пошли выше. Сейчас в зоне их внимания — бабочка. Недалекие умом залезают на верх и с помощью зажигалки по-тихоньку палят и отрывают покрытие объекта», — пишет районная газета «Звезда»

Юлия Крылова, главный специалист по благоустройству и ЖКХ администрации поселка Шексна говорит, что объект находится в зоне действия камеры видеонаблюдения. И в ближайшее время виновный будет установлен, а все материалы переданы в полицию.

Ранее NewsVo писал, что точно такой же арт-объект был установлен в Вологде на улице Северной. 

Тэги: вандалы
Фото газета Звезда

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