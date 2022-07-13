В Москве задержали бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича

13.07.2022 [Общество]

Бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — рассказал источник.

У Гуровича и других сотрудников министерства прошли обыски. 

Андрей Гурович был освобожден от должности в конце мая. Он занимал ее с 2018 года. 

Ранее также были задержаны несколько высокопоставленных генералов МВД России, в том числе помощник министра. 

Тэги: задержания, обыски

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