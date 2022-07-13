В Москве задержали бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича

Бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — рассказал источник.

У Гуровича и других сотрудников министерства прошли обыски.

Андрей Гурович был освобожден от должности в конце мая. Он занимал ее с 2018 года.

Ранее также были задержаны несколько высокопоставленных генералов МВД России, в том числе помощник министра.