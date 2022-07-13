В Вологде стартовали работы по изменению схемы движения на съезде с Октябрьского моста

13.07.2022 [Общество]

В Вологде началась работа по изменению схемы движения на съезде с Октябрьского моста

«Согласно новой схеме движения, транспортный поток вокруг аллеи на проспекте Победы будет перенаправлен в противоположном направлении. Съезжая с Октябрьского моста, водители будут уходить направо, а затем, доехав до проспекта Победы, сворачивать налево, на участок с односторонним движением, и выезжать на ул. Мира. Левый поворот с моста останется только для общественного транспорта. На перекрестке ул. Мира — пр. Победы вместо существующих двух нерегулируемых пешеходных переходов появится один регулируемый», — поясняют в администрации города Вологды

Сейчас подрядчик — вологодская компания «Продвижение» — уже выполнил работы по установке фундамента под новые знаки, началась установка стоек.  Затем установят новые светофоры.

Новая схема движения будет применена до конца августа. 
 

Тэги: дорожное движение, Октябрьский мост

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