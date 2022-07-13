В Вытегорском районе пенсионерку приговорили к обязательным работам за нападение на соседку с лопатой

В Вытегорском районе пенсионерка А. избила лопатой соседку, с которой давно враждовала.

Инцидент произошёл на улице. А. лопатой стукнула собаку потерпевшей, а потом трижды ударила соседку по голове, крича при этом, что убьёт её. У пострадавшей потекла кровь, и она побежала домой, но А. стала бросать ей вслед поленья, бранилась и разбила окно на веранде. Действия нападавшей были квалифицированы по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).

«В судебном заседании подсудимая вину не признала и выдвинула свою версию происшедшего. По ее словам, она шла домой мимо калитки потерпевшей, лопатой отодвинула ее собаку, а соседка в ответ кинула в нее полено. В отместку за бросок она якобы лишь махнула в сторону потерпевшей лопатой и, возможно, ее задела», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к 60 часам обязательных работ.