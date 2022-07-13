Вологжанин Илья Марсов одержал победу на Чемпионате России по стрельбе из мелкокалиберного оружия.



Соревнования проходят в Казани с 7 по 17 июля.



Вологодский стрелок Илья Марсов, воспитанник тренера Веры Милостной, занял первое место в финале Чемпионата в Упражнении мелкокалиберная винтовка, стрельба с расстояния 60 метров.



В шаге от пьедестала остановился Илья в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений (в Казани каждая огневая серия - с колена, лёжа и стоя - состояла у мужчин из 20 выстрелов вместо привычных сорока) - место 4.