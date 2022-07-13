Альпинист из Вологодской области пропал на склоне Эльбруса

13.07.2022 [Происшествия]

Вологодского туриста ищут спасатели на склоне Эльбруса. Сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в своем Telegram-канале 12 июля.

«В 21:10 поступило сообщение о том, что со склона горы Эльбрус не спустился мужчина из Вологодской области, 1964 года рождения», — говорится в посте.

В поисково-спасательных работах задействовано 10 спасателей МЧС России. В ведомстве поясняют, что пропавший альпинист не зарегистрировал в МЧС свой маршрут. Сообщение о его восхождении поступило от родственников.

Тэги: альпинисты, пропал альпинист

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