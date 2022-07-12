Внеплановое заседание Госдумы назначено на 15 июля

12.07.2022 [Политика]

Лидеры фракций проводят консультации со спикером Госдумы Вячеславом Володиным по вопросам внеочередного пленарного заседания, которое должно пройти в ближайшую пятницу, 15 июля. Об этом изданию «Известия» сообщили в нижней палате. 

По официальным данным, депутатам необходимо принять ряд законопроектов, которые требуют немедленного рассмотрения. На повестке более 60 вопросов. Для этого депутаты должны будут специально вернуться из отпусков.

Помимо этого, Совет Федерации готов провести дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Тэги: госдума, Совет Федерации

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры

Похожие новости

Жители Вологды, возмущенные ростом платы за детский сад и уменьшением порций еды в садах, подготовили обращение в органы власти

Они просят губернатора и депутатов повлиять на ситуацию

3193
0

Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий

В случае принятия этого закона можно будет вырубать и загрязнять заповедники без согласования с Росрыболовством, Минсельхозом и Минприроды

4226
0

Вячеслав Володин: «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей»

Также председатель ГД считает, что поведение представителей творческих профессий, которые выступают против наших военнослужащих, иначе как предательством не назовешь

1828
0

Бизнесу дали шанс исправить ошибки

Госдума в третьем чтении приняла поправки в КоАП, согласно которым предприниматели получат возможность до наложения штрафов исправить допущенные ошибки

1343
0

Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказании за фейки

Закон принят единогласно

1278
0

Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов рассказал, почему проголосовал за признание независимости ДНР и ЛНР

Он заявил, что санкции ЕС, введенные против депутатов, поддержавших этот проект, на нем никак не отразятся

2478
0

Вологодские депутаты Госдумы проголосовали за признание ДНР и ЛНР

Данные опубликованы на официальном сайте Госдумы

1790
0

Проект закона об уголовном наказании за нападение собак внесут в Госдуму

Законопроект предусматривает штрафы до 200 000 рублей для граждан, чьи собаки покусали людей

1314
0

Госдума сегодня начнет рассмотрение законопроекта о местном самоуправлении

Экс-депутат Госдумы от Вологодской области Евгений Шулепов называет законопроект стратегической ошибкой

2260
0

Законопроект о QR-кодах в Госдуме рекомендуют принять в первом чтении

Инициатором выступил комитет по обороне нижней палаты парламента

1810
0

Министров будут пускать в здание Госдумы по QR-кодам

Такое решение поддержано спикером нижней палаты парламента

1335
0

Госдума в первом чтении обнулила выборность губернаторов

Закон о региональной власти прошел первое чтение в нижней палате парламента

2395
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три тысячи мальков стерляди выпустили в Шекснинское водохранилище
Внеплановое заседание Госдумы назначено на 15 июля
Вологжанин украл 30 тысяч рублей с банковского счёта несовершеннолетней жительницы Тотемского района
Русский Север на картинах художника Стаса Бородина можно увидеть на выставке в Великом Устюге
Более чем 22 тысячам вологодских семей назначили выплату на детей от 8 до 17 лет
В Грязовецком районе всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне
Природный газ пришел в дома первых участников программы догазификации в микрорайоне Прилуки города Вологды
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4767
0
12.07.2022 [БлогоVO]

Череповец. Променяли школьный стадион на двухполосную дорогу

72
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

135
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика