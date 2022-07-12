Внеплановое заседание Госдумы назначено на 15 июля

Лидеры фракций проводят консультации со спикером Госдумы Вячеславом Володиным по вопросам внеочередного пленарного заседания, которое должно пройти в ближайшую пятницу, 15 июля. Об этом изданию «Известия» сообщили в нижней палате.

По официальным данным, депутатам необходимо принять ряд законопроектов, которые требуют немедленного рассмотрения. На повестке более 60 вопросов. Для этого депутаты должны будут специально вернуться из отпусков.

Помимо этого, Совет Федерации готов провести дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.