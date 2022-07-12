Вологжанин украл 30 тысяч рублей с банковского счёта несовершеннолетней жительницы Тотемского района

В Тотемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Вологды, обвиняемого в краже денег с банковского счёта 15-летней девушки.

В феврале 2022 года потерпевшая — жительница Тотемского района — желая купить мобильный телефон, вступила в переписку с 23-летним обвиняемым, который ввёл её в заблуждение и убедил раскрыть ему персональные данные и реквизиты карты. После, используя полученную информацию, молодой человек украл со счёта пострадавшей 30 тысяч рублей.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий появились данные, свидетельствующие о причастности к совершенному хищению жителя областного центра. Однако, в ходе производства обыска в его жилище, было установлено, что противоправные действия совершил его брат, 1998 г. р., который признался в содеянном», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.