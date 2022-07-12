Русский Север на картинах художника Стаса Бородина можно увидеть на выставке в Великом Устюге

12.07.2022 [Культура]

Русский Север на картинах художника Стаса Бородина можно увидеть на выставке, которая сейчас проходит музее-заповеднике в Великом Устюге.

Стас Бородин родился в 1959 году в Котласе. Закончил художественно-графический факультет Московского заочного педагогического института. Сейчас он – член Союза художников России и Европейской академии искусств, обладатель интернациональных профессиональных наград.

– У художника активная творческая жизнь. Создавая новые произведения, он охотно и много путешествует. На его полотнах Русский Север от Великого Устюга до Салехарда и Архангельска. И рядом греческий остров Неаполис, Собор Парижской Богоматери, Гамбург и Лахти. Среди работ Стаса Бородина особенно многочисленны натюрморты, написанные на фоне пейзажа. Здесь и итальянская ваза на фоне Большой Морской улицы Санкт-Петербурга, и натюрморт на фоне Атлантики. Важную роль в композиции ряда произведений художника играет горящая свеча. Ее теплое пламя создает особые эффекты освещения, умело переданные художником. Работы Стаса Бородина эмоционально сдержанные, но очень светлые и добрые. Глубокое пространство композиций, гармония сложной цветовой структуры, цельность пленэрного ощущения среды настраивают на созерцательность, – говорится в анонсе мероприятия.

В России и за рубежом состоялось более 100 персональных выставок художника. С творчеством мастера знакомы в Германии, Швеции, Испании, Америке, Франции, Бельгии, Китае, Финляндии и Словакии. Полотна С. Ю. Бородина находятся в Музее изобразительного искусства Архангельска, Музее истории города Санкт-Петербурга, Великоустюгском государственном музее-заповеднике, Котласском краеведческом музее, в музеях Германии и Испании, в корпоративных и частных коллекциях.

Выставка работает до 3 августа в Великоустюгском государственном музее-заповеднике по адресу: Великий Устюг, Набережная, 55.

Возрастные ограничения: (0+).

Тэги: выставка, художники, картины, Русский север

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