В Грязовецком районе всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне

12.07.2022 [Происшествия]

В Грязовецком районе пожарные до утра тушили пожар на мусорном полигоне, сообщил на своей странице в соцсети глава района Сергей Фёкличев.

Сообщение о задымлении поступило 11 июля около 16:00. Пожар быстро набрал силу и уже через час на месте был виден открытый огонь.

«На место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы района, в том числе и пожарное подразделение г. Вологда. Перехода огня на лесной массив не допущено. Локализовать очаг возгорания удалось к 6:00 утра», — говорится в сообщении Сергея Фёкличева.

Пожарные пролили территорию полигона водой для предотвращения повторного возгорания.

Тэги: пожар, мусор, полигон
фото со страницы Сергея Фёкличева в соцсети

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