Природный газ пришел в дома первых участников программы догазификации в микрорайоне Прилуки города Вологды

Специалисты АО «Газпром газораспределение Вологда» сегодня подключили к газоснабжению один из домов по улице Никольской в микрорайоне Прилуки города Вологды. Всего с жителями Прилук заключено порядка 100 договоров на догазификацию, и заявки продолжают поступать.

«Чтобы подвести газ в частный сектор мы обратились к Главе Вологды Юрию Владимировичу Сапожникову около 5 лет назад. Потом, когда уже начали строить газопровод, мы договорились, что заявки будем подавать организованно, и нам в этом помог депутат городской Думы Максим Выдров. Жители тоже спрашивают, какие документы нужны, куда заявку относить – я всех консультирую», – говорит председатель ТОС «Прилуки» Елена Смирнова.

Строительство газопровода осуществлялось в рамках Программы газификации города Вологды. На Градостроительном совете Вологде в 2021 году на строительство сетей по поручению Губернатора области Олега Кувшинникова было выделено почти 34 млн рублей.

Общая протяженность газовых сетей составила порядка 3,8 км. Сюда включены сети высокого и низкого давления, постройка газорегуляторного пункта. Голубое топливо пришло на пять улиц микрорайона - Колхозная, Монастырская, Железнодорожная, Никольская, а также Никольский переулок. Благодаря проекту появилась возможность газифицировать более 250 домовладений, как уже существующих, так и на перспективу.

«С вопросом подведения природного газа в частный сектор жители Прилук обращались ко мне на личных приемах, в обращениях и в соцсетях. Эту задачу мы решали последовательно и не один год. Город профинансировал проектные работы. Мы контролировали работу над проектом и монтаж сетей на всех этапах. Сейчас в рамках проекта «Единой России» «Социальная газификация» мы с коллегами отрабатываем обращения граждан по часто возникающим вопросам в рамках программы догазификации, систематизируем их и вносим предложения по применению льгот и дополнительных возможностей для будущих потребителей природного газа», - отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Основная идея программы догазификации – помочь людям провести газ в дома в тех населенных пунктах, где уже проложены сети.

«Подводки до границ земельных участков частных домов специалисты «Газпром газораспределение Вологда» делают бесплатно, гражданин оплачивает только работы и оборудование внутри домовладения. Газ позволит жителям производить свои хозяйственно-бытовые нужды с меньшими затратами, чем традиционные виды топлива, в том числе электричество», – рассказывает заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Вологда» Оксана Толоконцева.

Всего в Вологодской области принято 8 000 заявок на догазификацию, заключено почти 7 000 договоров с будущими потребителями и более 2 000 уже исполнено – газ доведен до границ земельных участков.