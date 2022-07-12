Жительница Череповецкого района своими руками создала тропу сказок в деревне Ягница

Валентина Карпова из деревни Ягница Череповецкого района своими руками создала тропу сказок у себя в поселке.

«Сказки у нас разные. А чтобы не заблудиться, указатель есть. Хочешь — прямо иди или направо. Но чтобы встретиться со всеми сказочными персонажами — налево поверните. Через мостик пройдёте, а тут и сказка начнётся. Встретит вас Медведь, что Машеньку в коробе несёт, направит в другую сказку — „Гуси-лебеди“. Баба-яга у нас добрая, любят её детишки. Над избушкой лебеди кружатся с Ивашкой. Отдохнёте у Бабки-ёжки — и дальше в путь. А вот ещё избушка показалась. На скамейке Бабка с Дедом, на окошке Колобок румяный, а у забора Курочка Ряба яичко снесла, да не простое, а золотое. Узнали сказки? Молодцы! Дальше по тропиночке идём… вдоль горки каменистой. А вот и сундук с золотом. Золото из сундука убывает))) Нет-нет да и прихватит кто с собой))) на память. Уж больно блестит оно на солнышке. Настенька из сказки „Морозко“ рядышком на пенёчке сидит. Идём дальше… Встречают нас Красная Шапочка и Серый Волк у домика бабушки. Дергать за верёвочку не надо — дверь всё равно не откроется))) Постояли, цветочками полюбовались (а их у нас видимо-невидимо) да и дальше отправились — к Емелюшке. Издалека красавца заприметили. Щука у него волшебная. Загадаете желания — все исполнит. А чуть подальше Репка огромная выросла. Не проходите мимо. Такую Репку вы ещё не видели. И герои сказочные все тут: Баба, Дед, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка. У пруда вас Водяной ждёт, а тропиночка к мельнице приведёт — во владения Мельника да Кота в сапогах. Здесь можно на скамеечке отдохнуть. А у пруда пальмы вечнозелёные, в воде караси плескаются, над цветами бабочки порхают, птицы заливаются. Чудеса да и только…», — с такой любовью о своем творении рассказывает женщина в социальных сетях.

Как пишет районная газета «Голос Череповца» люди приезжают на тропу сказок из разных деревень и даже городов. На всех деревенских праздниках в Ягнице много народу.

А началось всё 11 лет назад. У дома Валентины Михайловны была болотистая пожня. Как-то днем они с соседками размечтались: «Неплохо бы спортивную площадку сделать, а то ребятам на дороге играть приходится». В тот же вечер женщина посоветовалась с другими жителями деревни и все согласились, что площадка нужна.



Уже на следующий день два тракториста привезли песок, жители Ягницы его раскидали. В этом месте повесили сетку для игр в мяч, муж Валентины Карповой смастерил горку-паровозик и закипела работа над тропой сказок. В ее создании Валентине Михайловне помогали родственники, местные жители, дачники. Каждый год они обновляют тропу: подкрашивают, переодевают героев в новую одежку.