Жительница Череповецкого района своими руками создала тропу сказок в деревне Ягница

12.07.2022 [Общество]

Валентина Карпова из деревни Ягница Череповецкого района своими руками создала тропу сказок у себя в поселке. 

«Сказки у нас разные. А чтобы не заблудиться, указатель есть. Хочешь — прямо иди или направо. Но чтобы встретиться со всеми сказочными персонажами — налево поверните. Через мостик пройдёте, а тут и сказка начнётся. Встретит вас Медведь, что Машеньку в коробе несёт, направит в другую сказку — „Гуси-лебеди“. Баба-яга у нас добрая, любят её детишки. Над избушкой лебеди кружатся с Ивашкой. Отдохнёте у Бабки-ёжки — и дальше в путь. А вот ещё избушка показалась. На скамейке Бабка с Дедом, на окошке Колобок румяный, а у забора Курочка Ряба яичко снесла, да не простое, а золотое. Узнали сказки? Молодцы! Дальше по тропиночке идём… вдоль горки каменистой. А вот и сундук с золотом. Золото из сундука убывает))) Нет-нет да и прихватит кто с собой))) на память. Уж больно блестит оно на солнышке. Настенька из сказки „Морозко“ рядышком на пенёчке сидит. Идём дальше… Встречают нас Красная Шапочка и Серый Волк у домика бабушки. Дергать за верёвочку не надо — дверь всё равно не откроется))) Постояли, цветочками полюбовались (а их у нас видимо-невидимо) да и дальше отправились — к Емелюшке. Издалека красавца заприметили. Щука у него волшебная. Загадаете желания — все исполнит. А чуть подальше Репка огромная выросла. Не проходите мимо. Такую Репку вы ещё не видели. И герои сказочные все тут: Баба, Дед, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка. У пруда вас Водяной ждёт, а тропиночка к мельнице приведёт — во владения Мельника да Кота в сапогах. Здесь можно на скамеечке отдохнуть. А у пруда пальмы вечнозелёные, в воде караси плескаются, над цветами бабочки порхают, птицы заливаются. Чудеса да и только…», — с такой любовью о своем творении рассказывает женщина в социальных сетях.

Как пишет районная газета «Голос Череповца» люди приезжают на тропу сказок из разных деревень и даже городов. На всех деревенских праздниках в Ягнице много народу.

А началось всё 11 лет назад. У дома Валентины Михайловны была болотистая пожня. Как-то днем они с соседками размечтались: «Неплохо бы спортивную площадку сделать, а то ребятам на дороге играть приходится». В тот же вечер женщина посоветовалась с другими жителями деревни и все согласились, что площадка нужна.

Уже на следующий день два тракториста  привезли песок, жители Ягницы его раскидали. В этом месте повесили сетку для игр в мяч, муж Валентины Карповой смастерил горку-паровозик и закипела работа над тропой сказок.  В ее создании Валентине Михайловне помогали родственники, местные жители, дачники. Каждый год они обновляют тропу: подкрашивают, переодевают героев в новую одежку.

Тэги: люди, добро, золотые руки
Фото страница ВК Валентина Карпова

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры

Похожие новости

В Вологде женщина, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, помогла проехать троллейбусу через заставленную машинами дорогу

Ольга Веревкина разогнала машины, которые создали стихийную парковку и мешали проехать троллейбусу

1377
0

Череповец вошел в топ-5 самых оптимистичных городов России

 78% череповчан считает, что  следующее поколение россиян будет жить лучше нынешнего   

 
3765
2

В Череповце взрослая дочь украла деньги с банковской карты матери

 У нее с матерью сложились плохие отношения, объясняют в полиции

 
1754
0

«Энергия поиска»: Фотовыставка о человеческих судьбах открылась в Вологде

 Работы фотохудожника Владимира Вяткина можно увидеть в областной библиотеке

 
2965
0

Семенково соберет невыдуманные истории из жизни крестьян

Музейщики придумали, как рассказать о судьбах никому неизвестных людей, чтобы далекие реалии крестьянской жизни стали близки и понятны посетителям

2283
0

«Вологодский дневник»: Молодой режиссер-документалист отправился в провинцию в поисках себя

 - Я боюсь своей страны, особенно провинции, но меня туда затягивает. (…)Хочу узнавать людей, наблюдать за людьми, но я сам им не интересен. Они не понимают, зачем я лезу в их жизнь, а я просто не могу иначе

4167
1

100-летние фото из семейных альбомов дополнили историю Вологды

Это не только снимки, но и истории о людях и судьбах. Лучших  хранителей этих фотографий наградили накануне в Иосифовских залах Вологодского кремля. Журналисты NewsVo не смогли пропустить церемонию

6305
0

Вологодский предприниматель руководит бизнесом с плота

- Плавающий плот на реке Сухона, фарватер, второй километр, - шутит иногда предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин, когда его спрашивают, на какой адрес отправить документы

17445
3

Лоста промитинговала за публичные слушания в Вологде

Накануне в Лосте прошел митинг. Участниками стали несколько сотен местных жителей, высказаться дали каждому желающему: "Лоста для Вологды, все-таки, угол. А что делают коты шкодливые в углах? Ходят и гадят, и так власти поступают с нами. Дом нельзя строить по многим причинам..."  

5524
4

Жители Лосты требуют аудиенции с вологодским губернатором

29 июля они выйдут на митинг против строительства в их микрорайоне дома для детей-сирот

4140
3

В Харовске женщина спасла из огня пятерых пьяных мужчин

 Накануне в районном центре загорелся трехквартирный деревянный дом

3191
0

Вологжанин пытался заживо сжечь сторожа штрафстоянки

 Теперь он проходит по уголовному делу о хулиганстве

2591
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три тысячи мальков стерляди выпустили в Шекснинское водохранилище
Внеплановое заседание Госдумы назначено на 15 июля
Вологжанин украл 30 тысяч рублей с банковского счёта несовершеннолетней жительницы Тотемского района
Русский Север на картинах художника Стаса Бородина можно увидеть на выставке в Великом Устюге
Более чем 22 тысячам вологодских семей назначили выплату на детей от 8 до 17 лет
В Грязовецком районе всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне
Природный газ пришел в дома первых участников программы догазификации в микрорайоне Прилуки города Вологды
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4767
0
12.07.2022 [БлогоVO]

Череповец. Променяли школьный стадион на двухполосную дорогу

71
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

135
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика