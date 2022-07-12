Большая часть вологодских предпринимателей заявила о том, что нуждается в поддержке

12.07.2022 [Экономика]

Вологодские предприниматели нуждаются в поддержке. В изменившихся внешнеэкономических условиях вологодские предприниматели столкнулись с нарушением логистики поставок и продаж, разрывами связей и договоренностей. Об этом в прямом эфире «Объясняем.рф» рассказал Алексей Логанцов, председатель областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

По результатам опроса, проведенного отделением «ОПОРА РОССИИ» среди пяти тысяч региональных предприятий, выяснилось, что большая часть из них выступает за финансовую помощь.

«52% респондентов проголосовали за налоговые послабления или снижение части налогов, почти половина за снижение страховых взносов, 45% — за увеличение количества доступных кредитов на оборотные цели. Отмечу, на федеральном и региональном уровне разработаны предложения, которыми могут воспользоваться предприниматели в зависимости от вида деятельности», — рассказал Алексей Логанцов.

В качестве примера председатель «ОПОРЫ РОССИИ» назвал перенос сроков на уплату налога по УСН и страховых взносов, приостановление налоговых проверок в отношении IT-компаний, мораторий на банкротство. Также в области установлены 0% НДС для гостинично-туристического бизнеса и 0% налог на прибыль IT-компаний и многие другие. 

«Сейчас бизнес обращается в «ОПОРУ РОССИИ» в основном за разъяснениями и консультациями по работе в нынешней ситуации. Мы находимся по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 26, отвечаем на вопросы и по телефону 8-921-830-30-92. За консультациями и поддержкой можно также обратиться в Вологодскую ТПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, отделение «Деловой России», — прокомментировал Алексей Логанцов.

По информации Центра управления регионом Вологодской области, по теме «Экономика и бизнес» в соцсетях и через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» жители региона оставили более 450 обращений. Помимо мер поддержки вологжан интересуют вопросы импортозамещения и работы предприятий.

Тэги: поддержка бизнеса, кризис, антикризисные меры

ТОП НЕДЕЛИ

Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
Череповецкий район накрыл шторм
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста

Похожие новости

Вологодская область получит 300 миллионов для хлебопеков

Соглашения о трансфертах правительство области подписало с федеральными ведомствами

703
0

Предпринимателям Вологодской области помогут найти рынки сбыта за рубежом

Этим будет заниматься Центр поддержки экспорта

1271
0

Налоговую ставку на доходы для ряда IT-компаний снизили в Вологодской области

Виталий Тушинов рассказал о перечне региональных и федеральных мер поддержки для IT-компаний

1034
0

Меры поддержки бизнеса в условиях санкций обсудили законодатели страны

В комиссии по вопросам экономической и промышленной политики Совета законодателей в Санкт-Петербурге принял участие председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко

1065
0

Вологодские фермеры, которые выращивают овощи и картофель, получат поддержку

Общая сумма поддержки составит 19,4 млн рублей

1543
0

Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии

Решения, о каких конкретно мерах поддержки идет речь, были озвучены на оперштабе по коронавирусной инфекции

1704
0

Новую меру господдержки предприятий, на которых трудятся слабовидящие, предложили в Вологодской области

Речь идет о вологодском ПО «Экран» и череповецком предприятии для слабовидящих

720
0

Лапти с QR-кодом: новый закон о маркировке может уничтожить ремесленные производства обуви в Вологодской области

С  1 июля в России запретят производить, хранить, перевозить, продавать не маркированную специальным образом обувь. О том, почему ремесленные предприятия, на которых обувь производится ручным способом, могут не пережить введение нового закона, NewsVo рассказал вологодский предприниматель Андрей Зимин.

5821
0

Вологодские собственники коммерческой недвижимости просят губернатора о налоговых льготах

Коллективное обращение подписали 176 собственников: организации, индивидуальные предприниматели и физические лица

8239
0

«Льготы не для нас»: бизнес в Вологодской области ждет реальной помощи от властей

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в Вологодской области 52 012 разного рода юридических лиц. Сумма среднесписочной численности работников этих предприятий около 126 249 человек. Однако, рассчитывать на поддержку государства сможет только около трех тысяч организаций и 11 тысяч предпринимателей.

8337
0

Вологодским бизнесменам до 1 октября отсрочат арендную плату за землю и здания в областной собственности

В дальнейшем возможна реструктуризация платежей до 1 января 2023 года

7385
3

В правительстве Вологодской области озвучили меры поддержки бизнеса в период пандемии

Они будут оказываться по четырём направлениям: налоги, кредиты, контрольно-надзорная деятельность и аренда

5898
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Большая часть вологодских предпринимателей заявила о том, что нуждается в поддержке
В Череповце рыбаки выбрасывают карасей в фонтан на Курсантском бульваре
Договоры на присоединение к сетям по программе социальной догазификации можно будет заключить на портале Госуслуг
Спектакль по воспоминаниям Беллы Ахмадуллиной о Вологде состоится 16 и 17 июля
Экс-депутата от Вологодского района будут судить за смертельное ДТП в Ярославской области
Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе
Жители Погорелово обратились к Андрею Луценко с просьбой о помощи в вопросе догазификации
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4727
0
11.07.2022 [БлогоVO]

Именно здесь, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, находится богатая коллекция рукописных и старопечатных книг

322
0
11.07.2022 [Обзор Прессы]

Масштабную реставрацию Кирилло-Белозерского монастыря выполнили наполовину

321
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика