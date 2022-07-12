Большая часть вологодских предпринимателей заявила о том, что нуждается в поддержке

Вологодские предприниматели нуждаются в поддержке. В изменившихся внешнеэкономических условиях вологодские предприниматели столкнулись с нарушением логистики поставок и продаж, разрывами связей и договоренностей. Об этом в прямом эфире «Объясняем.рф» рассказал Алексей Логанцов, председатель областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

По результатам опроса, проведенного отделением «ОПОРА РОССИИ» среди пяти тысяч региональных предприятий, выяснилось, что большая часть из них выступает за финансовую помощь.

«52% респондентов проголосовали за налоговые послабления или снижение части налогов, почти половина за снижение страховых взносов, 45% — за увеличение количества доступных кредитов на оборотные цели. Отмечу, на федеральном и региональном уровне разработаны предложения, которыми могут воспользоваться предприниматели в зависимости от вида деятельности», — рассказал Алексей Логанцов.

В качестве примера председатель «ОПОРЫ РОССИИ» назвал перенос сроков на уплату налога по УСН и страховых взносов, приостановление налоговых проверок в отношении IT-компаний, мораторий на банкротство. Также в области установлены 0% НДС для гостинично-туристического бизнеса и 0% налог на прибыль IT-компаний и многие другие.

«Сейчас бизнес обращается в «ОПОРУ РОССИИ» в основном за разъяснениями и консультациями по работе в нынешней ситуации. Мы находимся по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 26, отвечаем на вопросы и по телефону 8-921-830-30-92. За консультациями и поддержкой можно также обратиться в Вологодскую ТПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, отделение «Деловой России», — прокомментировал Алексей Логанцов.

По информации Центра управления регионом Вологодской области, по теме «Экономика и бизнес» в соцсетях и через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» жители региона оставили более 450 обращений. Помимо мер поддержки вологжан интересуют вопросы импортозамещения и работы предприятий.