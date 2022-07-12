Три тысячи мальков стерляди выпустили в Шекснинское водохранилище

12.07.2022 [Общество]

Выпуск молоди редкой и ценной породы, занесенной в Красную книгу, состоялся в селе Горицы Кирилловского района в рамках экологической акции компании «ФосАгро» по воспроизводству водных биологических ресурсов.

Всего с 2016 года в водоемы области при участии компании «ФосАгро» выпущено около 1 миллиона мальков разных пород рыбы: сазана, щуки, судака. Рекомендации по выпуску конкретных пород мальков основаны на наблюдениях специалистов по разведению и селекции рыб. Стерлядь в рамках данной экологической акции выпускали на территории региона уже второй раз (в прошлом году было выпущено 3500 мальков).

Также осенью 2022 года запланирован выпуск 66 тысяч особей судака в Рыбинское водохранилище. Сообщает правительство Вологодской области. 

Тэги: рыба, мальки

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