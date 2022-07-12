В Череповце рыбаки выбрасывают карасей в фонтан на Курсантском бульваре

В Череповце рыбаки выбрасывают карасей и плотву в фонтан у военного университета, сообщает официальный сайт города.

«В фонтан на Курсантском бульваре часто запускают мелких рыб, которых выловят в реке. Как-то в фонтане плавали шесть рыбок», — рассказала изданию заведующая хозяйственно-бытовой службой местного «Водоканала» Марина Черемшанова.

Она также добавила, что из фонтана на площади Молодёжи еженедельно достают по два ведра мусора: камни, упаковки из-под чипсов, детские шарики, палки и крышки от бутылок.