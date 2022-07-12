В Череповце рыбаки выбрасывают карасей в фонтан на Курсантском бульваре

12.07.2022 [Общество]

В Череповце рыбаки выбрасывают карасей и плотву в фонтан у военного университета, сообщает официальный сайт города.

«В фонтан на Курсантском бульваре часто запускают мелких рыб, которых выловят в реке. Как-то в фонтане плавали шесть рыбок», — рассказала изданию заведующая хозяйственно-бытовой службой местного «Водоканала» Марина Черемшанова.

Она также добавила, что из фонтана на площади Молодёжи еженедельно достают по два ведра мусора: камни, упаковки из-под чипсов, детские шарики, палки и крышки от бутылок.

Тэги: фонтан, рыбаки, рыба
фото cherinfo.ru

ТОП НЕДЕЛИ

Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
Череповецкий район накрыл шторм
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста

Похожие новости

В Бабаево развалился фонтан, отремонтированный три года назад в рамках «Народного бюджета»

Происшествие случилось 1 июля

1100
0

В Шексне задержали подозреваемого в порче фонтана на улице Водников

Инцидент произошёл 16 апреля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

863
0

Нейросеть сгенерировала образ Вологды будущего

Корреспонденты NewsVo задавали запросы словами, а искусственный интеллект их визуализировал

3245
0

Основным мотивом проекта благоустройства площади у ЦУМа станет льняная нить

В Вологде презентовали предварительную концепцию благоустройства площади с фонтаном у ЦУМа

1368
0

Жителей Вологды спрашивают, какой они хотят видеть площадь у ЦУМа

Опрос общественного мнения проводит Лаборатория городской среды

1880
0

Вологжане определились с местом установки нового фонтана

Фонтан появится на площади у вологодского ЦУМА

2157
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Большая часть вологодских предпринимателей заявила о том, что нуждается в поддержке
В Череповце рыбаки выбрасывают карасей в фонтан на Курсантском бульваре
Договоры на присоединение к сетям по программе социальной догазификации можно будет заключить на портале Госуслуг
Спектакль по воспоминаниям Беллы Ахмадуллиной о Вологде состоится 16 и 17 июля
Экс-депутата от Вологодского района будут судить за смертельное ДТП в Ярославской области
Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе
Жители Погорелово обратились к Андрею Луценко с просьбой о помощи в вопросе догазификации
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4727
0
11.07.2022 [БлогоVO]

Именно здесь, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, находится богатая коллекция рукописных и старопечатных книг

322
0
11.07.2022 [Обзор Прессы]

Масштабную реставрацию Кирилло-Белозерского монастыря выполнили наполовину

321
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика