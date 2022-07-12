Договоры на присоединение к сетям по программе социальной догазификации можно будет заключить на портале Госуслуг

К концу 2022 года на портале Госуслуг станет доступна функция оформления и подписания договора на подключение к газовым сетям. Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

До сих пор через портал Госуслуг можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по почте, в том числе электронной.

В Вологодской области в план график реализации социальной газификации включено более 8,8 тысяч домовладений. По мнению заместителя губернатора Эдуарда Зайнака это направление является перспективным и востребованным, в том числе, для многодетных семей.

Так, на последней в парламентском году сессии Законодательного Собрания депутатами были расширены цели, на которые могут быть направлены средства «земельного сертификата». В них в том числе вошли оплата подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, строительства инженерных коммуникаций в границах земельного участка, а также строительства, реконструкции и модернизации внутридомовых инженерных коммуникаций.