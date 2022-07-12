Спектакль по воспоминаниям Беллы Ахмадуллиной о Вологде состоится 16 и 17 июля

Спектакль «Дюня», основанный на воспоминаниях поэтессы Беллы Ахмадулиной о Вологде пройдет в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» 16 и 17 июля.

– Спектакль основан на дневниковых записях. Белла Ахмадулина в 80-е годы провела на Вологодчине три лета. Останавливалась поэтесса у жительницы деревни Усково в Кирилловском районе. Хозяйку звали Евдокия Кирилловна Лебедева – для большинства просто тетя Дюня, – рассказывает о постановке издание «Культура в Вологодской области».

Малограмотная кружевница Дюня для Беллы Ахатовны престала в образе родной земли.

– Если можно вкратце, спроста, поделить соотечественное человечество на светлых, «пушкинских» людей и на оборотных, противу-пушкинских, нечестивцев, то тетя Дюня, в мом представлении, нимало не ученая ни писать, ни читать, в иной, высокой грамоте сведущая, – чисто и ясно «пушкинский» человек, абсолют природы, ровня ее небесам, лесам и морским озерам, – писала Ахмадулина в своем дневнике «Нечаяние».

Режиссер спектакля – московская актриса и певица Яна Сорокина. В главной роли второго плана – вологодский экскурсовод Альбина Сберегаева. Также в спектакле задействованы студенты курса сценической речи Яны Сорокиной. Музыкальное сопровождение на гармошке – Лидия Ведерникова.

Показы спектакля «Дюня» состоятся 16 июля в 16:00 и 17 июля в 18:00 в «Доме дяди Гиляя» по адресу: Вологда, Чернышевского, 15.

Подробнее о спектаклях и приобретении билетов можно узнать у Альбины Сберегаевой.

Возрастные ограничения: (16+).