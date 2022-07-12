Экс-депутата от Вологодского района будут судить за смертельное ДТП в Ярославской области

12.07.2022 [Происшествия]

42-летнего бывшего депутата представительного собрания Вологодского района будут судить за смертельное ДТП под Ярославлем. Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

По данным следствия, авария произошла в январе 2022 года. Обвиняемый на своём автомобиле не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся навстречу машиной.

Как ранее сообщал yar.kp.ru, в тот день на 280 километре трассы «Холмогоры» столкнулись автомобили «Хендай» и «КИА». 61-летний водитель «КИА» скончался на месте до приезда медиков. Водителя «Хендай» и его пассажиров — мальчиков 15 и 9 лет госпитализировали.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: ДТП, авария, гибель человека, депутат, уголовное дело
фото с сайта vesti-yaroslavl.ru

ТОП НЕДЕЛИ

Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
Череповецкий район накрыл шторм
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста

Похожие новости

В Вытегорском районе автомобиль ВАЗ сбил лося

Водитель и пассажир авто получили травмы, животное погибло

275
0

В Вытегре пьяный водитель автоцистерны врезался в машину инкассаторов

За пьяное вождение суд назначил мужчине наказание в виде штрафа и лишения водительских прав

588
0

Дети, попавшие в ДТП на пешеходном переходе в Вологде, идут на поправку

Об этом сообщил отец одного из мальчиков

1498
0

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе

Столкнулись «Киа Рио» и трактор

2634
0

ДТП с участием нескольких машин произошло на Окружном шоссе в Вологде

Из-за столкновения четырех машин пострадали четыре пассажира

1630
0

В Вологде 12-летняя девочка пострадала при столкновении двух машин на улице Клубова

Авария произошла вечером 6 июля

844
0

В Череповце автобус врезался в столб: пострадали три пассажирки

39-летнему водителю стало плохо за рулём

956
0

В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра

Судя по фото с места инцидента, за рулём находился стажёр

3158
0

В Шекснинском районе «Шевроле Круз» столкнулся с бензовозом: погиб водитель легковушки

Обстоятельства аварии устанавливаются

1009
0

Житель Сокола заявил об угоне машины, чтобы избежать ответственности за ДТП

За заведомо ложный донос и нарушение ПДД суд приговорил его к трём годам колонии-поселения

648
0

В Вытегорском районе погиб мотоциклист

Тело мужчины нашли на дороге в селе Девятины утром 2 июля

1217
0

В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом

Никто не пострадал

2175
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Большая часть вологодских предпринимателей заявила о том, что нуждается в поддержке
В Череповце рыбаки выбрасывают карасей в фонтан на Курсантском бульваре
Договоры на присоединение к сетям по программе социальной догазификации можно будет заключить на портале Госуслуг
Спектакль по воспоминаниям Беллы Ахмадуллиной о Вологде состоится 16 и 17 июля
Экс-депутата от Вологодского района будут судить за смертельное ДТП в Ярославской области
Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе
Жители Погорелово обратились к Андрею Луценко с просьбой о помощи в вопросе догазификации
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4727
0
11.07.2022 [БлогоVO]

Именно здесь, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, находится богатая коллекция рукописных и старопечатных книг

322
0
11.07.2022 [Обзор Прессы]

Масштабную реставрацию Кирилло-Белозерского монастыря выполнили наполовину

321
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика