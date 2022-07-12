Экс-депутата от Вологодского района будут судить за смертельное ДТП в Ярославской области

42-летнего бывшего депутата представительного собрания Вологодского района будут судить за смертельное ДТП под Ярославлем. Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

По данным следствия, авария произошла в январе 2022 года. Обвиняемый на своём автомобиле не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся навстречу машиной.

Как ранее сообщал yar.kp.ru, в тот день на 280 километре трассы «Холмогоры» столкнулись автомобили «Хендай» и «КИА». 61-летний водитель «КИА» скончался на месте до приезда медиков. Водителя «Хендай» и его пассажиров — мальчиков 15 и 9 лет госпитализировали.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.