Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе.
Соревнования проходят в Московской области с 8 по 18 июля.
Вологодский тандем Алина Беляева и Никита Барабанов одержал победу в Упражнение «Пистолет пневматический, 10 м, пара смешанная» (до 17 лет). Вологжане обошли представителей Калужской и Ярославской областей, Полину Зотову - Антона Пучкова и Ольгу Козлову - Марата Красикова, которые заняли второе и третье место соответственно.
Ещё одну медаль, серебряного достоинства, завоевал череповчанин Богдан Панфилов. Он накануне занял третье место в финале упражнения «Пневматический пистолет» в возрастной группе до 19 лет.
Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе
Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе.
Похожие новости
В Великоустюгском районе будут судить мужчину, который стрелял из ружья по автомобилю знакомых
Его обвиняют в покушении на убийство трёх человек
В Череповецком районе погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
Нарушитель бросил машину и пытался скрыться, но его задержали сотрудники ДПС
Житель Череповца стрелял из травматического пистолета по окнам соседского дома
Задержавшие его полицейские выяснили, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере
В Вытегорском районе пьяный мужчина из ревности стрелял из ружья в воздух
Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей и конфисковал оружие
В Вологде арестовали двоих мужчин, стрелявших в сотрудников оптовой базы на улице Ананьинской
Инцидент произошёл 29 марта 2022 года
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
Как оказалось, причиной нападения стала борьба за клиентов
Вологжанка Екатерина Коршунова собрала весь комплект медалей на Кубке России по стрельбе
III и IV этап Кубка страны прошел в Липецкой области. В нем приняли участие 238 спортсменов из 19 регионов России
В Устюжне осудили мужчину, который стрелял из охолощённого автомата у общежития техникума
Суд приговорил его к году исправительных работ условно
Вологжанин Олег Рощупкин стал серебряным призером кубка России по пулевой стрельбе
Соревнования проходят в настоящее время в Удмуртии
В Великом Устюге арестован мужчина, который обстрелял автомобиль знакомых
При допросе он «воздержался от дачи показаний»
В Вологде стрелявшего на свадьбе гостя лишили права на хранение и ношение оружия
Мужчина сказал, что «выстрелы были связаны с традициями»
В Великоустюгском районе мужчина обстрелял автомобиль знакомых
Двое находившихся внутри пострадавших получили огнестрельные ранения. Они смогли добраться до больницы.