Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе

12.07.2022 [Спорт]

Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе.

Соревнования проходят в Московской области с 8 по 18 июля.

Вологодский тандем Алина Беляева и Никита Барабанов одержал победу в Упражнение «Пистолет пневматический, 10 м, пара смешанная» (до 17 лет). Вологжане обошли представителей Калужской и Ярославской областей, Полину Зотову - Антона Пучкова и Ольгу Козлову - Марата Красикова, которые заняли второе и третье место соответственно.

Ещё одну медаль, серебряного достоинства, завоевал череповчанин Богдан Панфилов. Он накануне занял третье место в финале упражнения «Пневматический пистолет» в возрастной группе до 19 лет.
 

Тэги: стрельба

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