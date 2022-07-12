Алина Беляева и Никита Барабанов одержали победу в «Юношеской лиге России» по пулевой стрельбе.



Соревнования проходят в Московской области с 8 по 18 июля.



Вологодский тандем Алина Беляева и Никита Барабанов одержал победу в Упражнение «Пистолет пневматический, 10 м, пара смешанная» (до 17 лет). Вологжане обошли представителей Калужской и Ярославской областей, Полину Зотову - Антона Пучкова и Ольгу Козлову - Марата Красикова, которые заняли второе и третье место соответственно.



Ещё одну медаль, серебряного достоинства, завоевал череповчанин Богдан Панфилов. Он накануне занял третье место в финале упражнения «Пневматический пистолет» в возрастной группе до 19 лет.

