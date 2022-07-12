Жители Погорелово обратились к Андрею Луценко с просьбой о помощи в вопросе догазификации

С просьбой о помощи с подключением своего жилого дома на прием к председателю Законодательного Собрания области Андрею Луценко обратился Вячеслав Шевчук. Около двух лет житель деревни Погорелово Вологодского района не может решить данный вопрос. Дело в том, что по новому законодательству, перед тем, как газовики начнут копать землю под трубу, необходимо провести археологическую экспертизу. По непонятным для вологжанина причинам вопрос затягивается, хотя все необходимое оборудование и документы у мужчины есть.

«Больше десяти лет я занимаюсь вопросом подключения частного дома к газу, сам и проект делал. Два года труба стоит за забором на расстоянии примерно десяти метров. Договор заключен с «Газпромом» в январе, в конце июня — срок подсоединения, но возникли проблемы с проведением археологической экспертизы. Вопрос всей жизни, можно сказать, стоит, помогите», — изложил проблему Вячеслав Шевчук.

Напомним, что сейчас в Вологодской области, как и по всей России, идет программа догазификации: газопровод доводится до границ участков бесплатно, но коммуникации внутри участка и по дому проводятся за счёт собственника.

«Действительно, населенный пункт Погорелово стоял в графике до 30 июня этого года, но разрешение нам не дал Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, нужна экспертиза и исследования, нужны месяцев шесть еще. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу в 2018 году», — пояснила заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Вологда» Оксана Толоконцева.

По данным Комитета по охране объектов культурного наследия области, из 354 населенных пунктов, включенных в План-график догазификации, по 190 населенным пунктам требуется проведение археологической работы. В их числе — и деревня Погорелово, она находится на месте исторического поселения. Сроки проведения данных работ с учетом необходимости получения открытого листа в Министерстве культуры России могут составлять до 6 месяцев, рассказала Светлана Тихова, консультант регионального комитета:

«Для начала нам нужна проектно-сметная документация в комитет. Специалисты-археологи посмотрят, проведут археологические работы, после чего выдадут открытый лист — разрешение Министерства культуры на технические работы по присоединению домов к газу».

Ускорить необходимое межструктурное взаимодействие призвал присутствующих на встрече специалистов Андрей Луценко:

«Коллеги, ко мне обратился человек, у которого возникла проблема подключения его дома к газу, хотя проектно-сметная документация, оборудование у него есть. У нас по стране Президентом запущен проект социальной догазификации. Наша прямая задача на местах — обеспечить людей газом. Здесь, на конкретном примере, мы видим, созданы все необходимые для этого условия. Давайте сделаем последний шаг».

«На данный момент необходимые документы уже подготовлены, и в срок до 15 июля будут переданы в Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области», — заверил Михаил Филин, заместитель начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области. — После чего, специалисты-археологи приступят к проведению необходимой экспертизы».

По его словам, если предполагаемые находки, представляемые историко-культурную ценность, там не обнаружат, окончательный этап работ проведут газовики. Председатель ЗСО Андрей Луценко обозначил срок — конец августа, вопрос взят на личный контроль.