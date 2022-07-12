Ребята из Вологды, состоящие на учете в комиссии ПДН, приняли участие в двух муниципальных проектах

Муниципальные этапы проектов «Неделя в армии» и «Шаг вперед» состоялись в Вологде. Они проводятся для ребят состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. В рамках проектов определены победители, которые будут принимать участие в областных этапах.

Для прохождения военно-патриотических сборов «Неделя в армии» участники отправились на несколько дней в деревню Мальгино в ВПЦ «Крепость», где обучались основам военного дела. В сборах приняли участие 15 человек. Преимущественно это ребята, состоящие на учете в полиции.

«Проект «Неделя в армии» стал уже доброй традицией в Вологде. Ребята, к которым были вопросы по нарушению поведения, смогли получить новые знания и навыки. Подростки на несколько дней оказались в полевых условиях. Для них – уроки мужества, военная и огневая подготовка, историческая викторина. Специалисты показали мальчишкам на своем примере, что военная служба - это престижно и надежно. Проект для несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, проводится в Вологде уже больше 10 лет», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Муниципальный этап проекта длился три дня, всё это время ребята жили в полевых условиях и обучались основам военного дела. Они приняли участие в исторической викторине на знание истории России, прошли занятие по стрельбе, сборке-разборке автомата, выполнили задания по физической и тактической подготовке. Также ВОО ВО «Боевое братство» подготовило для участников показательные выступления по управлению дронами и рукопашному бою. Кроме того, ребята приняли участие в учениях «Ночная тревога». Организаторами муниципального этапа выступили Комиссия по делам несовершеннолетних города Вологды, Молодежный центр «ГОР.СОМ 35», Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды.

С 2017 года аналогичный проект под названием «Шаг вперед» проводится и для девушек. Муниципальный этап его реализуется Комиссией по делам несовершеннолетних города Вологды совместно с Молодежным центром «ГОР.СОМ 35».

Цель проекта – организовать деятельность участниц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он длился в течение двух дней. В нем приняло участие 13 девушек. В рамках проекта девушки сыграли в игру «Угадай сказку», проявив фантазию и навыки работы в команде. Также они посетили экскурсию в музее «Мир забытых вещей», музей МЧС и встретились с представителями больницы. Кроме этого, участницы посетили тренировку в скейт-парке «Яма». Вместе с тренером девушки активно выполняли физические упражнения. Для них провели общую фитнес-тренировку, в которую были включены аэробика, силовые упражнения, элементы степа, пилатес и растяжка.

На торжественном закрытии и подведении итогов муниципальных этапов проектов «Неделя в армии» и «Шаг вперед» были отмечены победители, которые представят Вологду на областном этапе, а также призеры проекта, вручены сертификаты за участие и памятные подарки.