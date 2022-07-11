Подрядчику, который благоустраивает Затоновский берег в Вологде, необходимо представить график устранения отставания

Подрядчику, который выполняет работы по благоустройству Затоновского берега, необходимо в течение двух дней представить график устранения отставания

Отставание от графика на данный момент составляет 25 рабочих дней. Администрация города направила претензионное письмо в адрес подрядчика, а также обратилась в Прокуратуру города Вологды. Чтобы узнать причину срыва, на объект сегодня нанесли визит Мэр Вологды Сергей Воропанов, прокурор Вологды Александр Крафт, представители Департамента городского хозяйства, ТОС «Водники» и Лаборатории городской среды.

Затоновский берег в мкр-не Водники благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За реализацию этого проекта проголосовали вологжане в 2021 году. Работы стоимостью 63,5 млн рублей, выделенных из федерального, областного и городского бюджетов, ведет компания «ГОАРА» из Череповца.

«Пообщались с подрядчиком. Решение здесь одно — надо ускорять темпы производства работ. Задача — в ближайшие дни подготовить график производства работ с учетом указанных сроков в контракте. Пока по основному графику срок отставания 25 дней. Срок большой, но есть время, чтобы нагнать выполнение работ, и в контрактные сроки выполнить этот объект. Не ошибусь, если скажу, что у вологжан высокие требования к благоустройству общественных пространств, которые делаем по программе „Комфортная городская среда“. Поэтому и контроль за этими объектами особый: стройнадзор, архитектурный, общественный», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Работы начались 15 июня. На данный момент подрядчик расчистил берег, срубил зеленые насаждения, привез насыпной грунт. Параллельно заказывают материалы, часть из них придет уже в начале следующей недели. На очереди — установка свай, на которых будет держаться деревянный настил. Далее по плану — подсыпка под тротуары и укладка плитки.

«Затоновский берег раньше был местом стоянки и зимовки судов. В середине 1970-х неподалеку от перекрестка улиц Карла Маркса и Пугачева были вырыты котлованы, которые впоследствии соединили с рекой Вологдой. Сейчас судов в этом месте уже нет, но объект остается частью речной системы. Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области не разрешал нам зайти на объект раньше, так как до 15 июня идет нерест. Проводить работы вдоль береговой линии было нельзя. Как только получили разрешение, стали проводить геодезические работы. В данный момент отсыпаем землю и выходим на проектные отметки. Заверяю, что мы нагоним график и 100% уложимся в срок», — заявил заместитель директора ООО «ГОАРА» Гарик Казарян.

Еще одним препятствием была временная ЛЭП, подключённая строителями соседних домов. Уже сегодня кабель линии демонтировали строители, которые возводят в этом районе дома. Завтра уберут опоры. Затем в течение двух дней подрядчику необходимо представить график устранения отставания.

«Прокуратурой города Вологды подрядчику внесено предостережение о недопустимости нарушения закона, поскольку на данный момент установлено, что работы ведутся с отставанием от графика. Позиция прокуратуры такова, что лучше создать предупреждение, профилактику правонарушений, чем потом разбираться, когда это нарушение уже допущено. Сейчас наше требование — ускорить темпы работ, составить график сокращения отставания и вести работы строго в соответствии с контрактом», — подчеркнул прокурор Вологды Александр Крафт.

Если же подрядчик будет срывать и новый график, меры прокурорского реагирования будут более жесткими. Ситуация находится на контроле ведомства. Прокурор будет выезжать на объект ежемесячно. Также регулярные встречи с подрядчиком проводят местные жители. В этом вопросе они заручились поддержкой депутатов городской Думы.

«Вологжане организовали контроль: сами пришли к подрядчику, пригласили и меня, как депутата, а также представителей Центра по работе с населением. Местные жители попросили, чтобы централизованно проходили встречи с подрядчиком раз в две недели, где компания отчитывалась бы о проделанной работе», — рассказал депутат Вологодской городской Думы Дмитрий Наумов.

Также участники сегодняшней встречи попросили вологжан временно воздержаться от отдыха на берегу затона. Сейчас решается вопрос об установке ограждения.

Напомним, на Затоновском берегу в этом году планируется изменение береговой полосы с устройством площадок для отдыха, прогулочных дорожек и террасы, навеса с качелями для всех возрастов, предусмотрены освещение территории и работа с существующим и новым озеленением. Кроме того, будет установлен интересный входной знак в виде лодки-амфитеатра, который символизирует историю этого места и формирует площадку для проведения мероприятий и отдыха. По контракту работы должны быть завершены до 28 октября.