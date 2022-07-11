В Вытегре пьяный водитель автоцистерны врезался в машину инкассаторов

11.07.2022 [Общество]

В Вытегре пьяный водитель О. за рулём автоцистерны врезался в машину инкассаторов. Авария произошла в мае 2022 года.

Медицинское освидетельствование установило, что 53-летний О. был пьян. В его крови также нашли каннабиноиды.

«Суду О. пояснил, что не знает, откуда в его организме появилось наркотическое вещество. За несколько дней до ДТП пил запоем спиртное и два дня „выпали из памяти“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал водителя автоцистерны виновным в пьяном вождении и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на полтора года.

Тэги: пьяный водитель, авария, ДТП, наказание, штраф
фото пресс-службы судов Вологодской области

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