В Вологде из-за участившихся обращений полицейские проверили общежития на улице Воркутинской

В Вологде полицейские из-за участившихся обращений провели проверку общежитий № 5 и № 7 на улице Воркутинской.

«Участковые уполномоченные опорного пункта полиции № 24 провели с жильцами профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных действий. В ходе профилактического рейда были выявлены трое граждан в состоянии алкогольного опьянения, нарушающие общественный порядок», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Нарушителей доставили в участковый пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Всего правоохранители проверили около 100 жильцов, состоящих на различных видах учёта в органах внутренних дел.