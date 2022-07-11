Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля.

– В связи с прохождением атмосферного фронта, днем и вечером 12 июля на территории Вологодской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град, шквалистое усиление ветра при грозе порывами до 15-18 м/с, – сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая грозовая активность в регионе, по словам синоптиков, определяется синоптическим положением, область находится в так называемом теплом секторе, где с южными ветрами поступает теплый влажный воздух. Из-за антициклона, который прочно обосновался восточнее нашего региона, атмосферные фронты смещаются крайне медленно на восток, что приводит к сохранению неустойчивой погоды.

Днем 12 июля регион будет пересекать очередной атмосферный фронт с юго-запада, в результате чего в южных и западных районах увеличится вероятность неблагоприятных явлений: гроз, ливней, града и шквалов. Температура воздуха во вторник по области составит +27,+31 градусов. С наступлением ночи грозовая активность будет затухать, ночные температуры ожидаются достаточно высокими +14,+19 градусов.

В среду, 13 июля, вновь прогремят грозы, местами с ливнями, градом и шквалом, зона потенциально опасной погоды распространится и на восток. Днем значения максимальной температуры будут находиться в пределах +24,+29 градусов.

Аналогичная неустойчивая погода прогнозируется и в четверг, днем немного прохладнее +21,+26 градусов.

По предварительным данным в конце недели область пересечет холодный фронт и в регион начнет поступать прохладная воздушная масса, что приведет к понижению температуры до +20 градусов.