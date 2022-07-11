В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста

11.07.2022 [Общество]

В середине августа в Вологде начнут работы над изменением схемы движения при съезде с Октябрьского моста. Речь идет об участке в районе аллеи на проспекте Победы и Старого рынка.

«Перенаправим транспортный поток вокруг аллеи на проспекте Победы в противоположном направлении по сравнению с существующим. Съезжая с Октябрьского моста, водители будут уходить направо, затем на проспекте Победы сворачивать налево на участок с односторонним движением и смогут выехать на улицу Мира. Левый поворот с Октябрьского моста будет разрешен только для общественного транспорта. На перекрестке Мира и проспекта Победы вместо двух нерегулируемых пешеходных переходов будет один регулируемый. Он будет выходить к памятнику Ленину. Планируется установить около 130 знаков и светофоры. Предлагаю попробовать, а потом сделаем выводы», — сказал во время прямого эфира мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

Предполагается, что после применения новой схемы движения на данном участки снизится аварийность, увеличиться пропускная способность дорог, а также будет разгружена центральная часть города. 

Тэги: дороги, дорожные знаки, схема движения

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