В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста

В середине августа в Вологде начнут работы над изменением схемы движения при съезде с Октябрьского моста. Речь идет об участке в районе аллеи на проспекте Победы и Старого рынка.

«Перенаправим транспортный поток вокруг аллеи на проспекте Победы в противоположном направлении по сравнению с существующим. Съезжая с Октябрьского моста, водители будут уходить направо, затем на проспекте Победы сворачивать налево на участок с односторонним движением и смогут выехать на улицу Мира. Левый поворот с Октябрьского моста будет разрешен только для общественного транспорта. На перекрестке Мира и проспекта Победы вместо двух нерегулируемых пешеходных переходов будет один регулируемый. Он будет выходить к памятнику Ленину. Планируется установить около 130 знаков и светофоры. Предлагаю попробовать, а потом сделаем выводы», — сказал во время прямого эфира мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Предполагается, что после применения новой схемы движения на данном участки снизится аварийность, увеличиться пропускная способность дорог, а также будет разгружена центральная часть города.