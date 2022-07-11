Депутат ЗСО передал гуманитарную помощь семье беженцев из Мариуполя

Депутат Законодательного Собрания области Виктор Леухин передал гуманитарную помощь семье беженцев из Мариуполя.

В настоящее время они проживают в Вологодском районе у родственников. По словам главы семейства в Мариуполе у них не осталось ничего и в их планах связать дальнейшую жизнь с Вологодской областью.

«Сегодня на непростую ситуацию с беженцами откликнулись со всех концов страны, и мы тем более не имеем права остаться в стороне. Наша задача – оказать им всестороннюю помощь, помочь адаптироваться и сделать все необходимое для того, чтобы им начать новую жизнь», — отметил Виктор Леухин.

Депутат пообщался с семьей беженцев, оказавшихся в непростой жизненной ситуации и узнал какая помощь необходима. Ими была обозначена проблема трудоустройства. Следует отметить, что глава семейства более 30 лет проработал на Мариупольском металлургическом комбинате, а трудовая деятельность жены связана с водоснабжением.