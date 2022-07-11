Мастер-классы под открытым небом пройдут в Центре ремесел в Вологде 13 июля

Мероприятие «Мастеровая среда. Ромашковое лето» пройдет под открытым небом во дворике центра ремесел «Резной палисад» в Вологде 13 июля.
Организаторы приглашают к участию всех желающих.
В программе:
- мастер-класс по созданию универсальной лоскутной ромашки под руководством мастера своего дела Марины Никешичевой;
- мастер-класс по созданию народной куклы «Кубышка-Травница» с душистыми травами под руководством замечательного мастера Ольги Брагиной;
- мастер-класс по рисованию в технике ЭБРУ (техника рисования на поверхности воды) под руководством вологодского художника Олега Малинина.
- художник Ирина Бобкова за короткое время создаст ваш портрет.
- ярмарка работ присутствующих мастеров.
«Мастеровая среда» пройдет 13 июля с 17:00 до 20:00 во дворе центра ремесел «Резной палисад» по адресу: Вологда, Засодимского, 5.
Вход свободный стоимость участия в мастер-классах устанавливает мастер.
Возрастных ограничений нет.