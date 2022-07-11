Мастер-классы под открытым небом пройдут в Центре ремесел в Вологде 13 июля

11.07.2022 [Культура]

Мероприятие «Мастеровая среда. Ромашковое лето» пройдет под открытым небом во дворике центра ремесел «Резной палисад» в Вологде 13 июля.

Организаторы приглашают к участию всех желающих.

В программе:

  • мастер-класс по созданию универсальной лоскутной ромашки под руководством мастера своего дела Марины Никешичевой;
  • мастер-класс по созданию народной куклы «Кубышка-Травница» с душистыми травами под руководством замечательного мастера Ольги Брагиной;
  • мастер-класс по рисованию в технике ЭБРУ (техника рисования на поверхности воды) под руководством вологодского художника Олега Малинина.
  • художник Ирина Бобкова за короткое время создаст ваш портрет.
  • ярмарка работ присутствующих мастеров.

«Мастеровая среда» пройдет 13 июля с 17:00 до 20:00 во дворе центра ремесел «Резной палисад» по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Вход свободный стоимость участия в мастер-классах устанавливает мастер.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: мастер-классы, мастера, художники, ремесла

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