Мастер-классы под открытым небом пройдут в Центре ремесел в Вологде 13 июля

Мероприятие «Мастеровая среда. Ромашковое лето» пройдет под открытым небом во дворике центра ремесел «Резной палисад» в Вологде 13 июля.

Организаторы приглашают к участию всех желающих.

В программе:

мастер-класс по созданию универсальной лоскутной ромашки под руководством мастера своего дела Марины Никешичевой;

мастер-класс по созданию народной куклы «Кубышка-Травница» с душистыми травами под руководством замечательного мастера Ольги Брагиной;

мастер-класс по рисованию в технике ЭБРУ (техника рисования на поверхности воды) под руководством вологодского художника Олега Малинина.

художник Ирина Бобкова за короткое время создаст ваш портрет.

ярмарка работ присутствующих мастеров.

«Мастеровая среда» пройдет 13 июля с 17:00 до 20:00 во дворе центра ремесел «Резной палисад» по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Вход свободный стоимость участия в мастер-классах устанавливает мастер.

Возрастных ограничений нет.

