Жителя Вологды осудили за использование поддельных водительских прав

В Вологде суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в обороте поддельных документов.

В январе 2022 года полицейские задержали мужчину за рулём автомобиля «Рено». Предъявленное им водительское удостоверение оказалось поддельным. Выяснилось, что он купил подделку в интернете у неустановленного лица.