Жителя Вологды осудили за использование поддельных водительских прав

В Вологде суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в обороте поддельных документов.
В январе 2022 года полицейские задержали мужчину за рулём автомобиля «Рено». Предъявленное им водительское удостоверение оказалось поддельным. Выяснилось, что он купил подделку в интернете у неустановленного лица.
«Вологодский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.