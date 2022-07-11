Жителя Вологды осудили за использование поддельных водительских прав

11.07.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в обороте поддельных документов.

В январе 2022 года полицейские задержали мужчину за рулём автомобиля «Рено». Предъявленное им водительское удостоверение оказалось поддельным. Выяснилось, что он купил подделку в интернете у неустановленного лица.

«Вологодский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: поддельные документы, водительские права, уголовное дело, приговор

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