Суд приостановил работу межрегионального профсоюза журналистов по требованию прокуратуры

11.07.2022 [Общество]

Прокуратура Москвы требует от Мосгорсуда ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». 4 июля по ходатайству прокуратуры работа профсоюза была приостановлена в связи с возбуждением административного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Профсоюз журналистов и работников СМИ создан в 2016 году группой журналистов. В него входит более 600 человек из 40 регионов. Профсоюз входит в Международную и Европейскую федерации журналистов.

Поводом для возбуждения дела стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ», передают «Ведомости» со ссылкой на определение суда. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры до рассмотрения по существу дела о ликвидации организации.

Прокуратура считает, что профсоюз нарушает «права и свободы человека, причиняет вред общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству», публикуя «противоправную» информацию. Предварительное заседание назначено на 14:00 13 июля.

Тэги: журналистика, цензура, свобода слова

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