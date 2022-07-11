ЛитРес и Mamba выяснили, какие литературные пары привлекают россиян

Популярный книжный сервис ЛитРес и приложение для знакомств Mamba провели совместный опрос своих пользователей и узнали, какие литературные пары нравятся пользователям. В ходе опроса также выяснилось, нравится ли пользователям читать романы, и каким образом книги о любви влияют на настроение и отношения с партнером.

Опрос был проведен ко Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие более 8300 респондентов.

Оказалось, что больше всего опрашиваемым симпатичны Ретт Батлер и Скарлетт ОʼХара из романа «Унесенные ветром» и Мастер и Маргарита из одноименного произведения Булгакова.

Второе место поделили шекспировские Ромео и Джульетта и Ассоль и Грей из повести «Алые паруса». На третьем месте оказался дуэт ДʼАртаньяна и Констанции из произведения «Три мушкетера» и знаменитые Наташа Ростова и Андрей Болконский из романа «Война и мир» .

Также среди популярными оказались герои «Сумерек» — Эдвард и Белла, эпопеи «Тихий Дон» — Аксинья Астахова и Григорий, пара Юльки и Ромы из романа «Вам и не снилось», а также Золушка и Принц из сказки Шарля Перро. Они вошли в первую пятерку рейтинга.

А некоторые признались, что им нравятся такие пары, как Элизабет и мистер Дарси («Гордость и предубеждение»), Кристиан Грей и Анастейша Стил («Пятьдесят оттенков серого»), Эдвард Рочестер и Джен Эйр («Джейн Эйр) и даже Квазимодо с Эсмеральдой («Собор Парижской Богоматери»).

В ходе исследования выяснилось, что россияне любят брать в руки книги о любви, чтобы отвлечься от скучной реальности. Книги также помогают сформировать мнение о том, каким должен быть идеальный партнер.