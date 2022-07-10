Череповчанин Азиз Шарипов завоевал серебряную медаль Кубка России 2022 по грэпплингу

10.07.2022 [Спорт]

Череповчанин Азиз Шарипов завоевал серебряную медаль Кубка России 2022 по грэпплингу.

Соревнования в эти выходные, 9-10 июля, проходят в Наро-Фоминске, Московской области.

В финале весовой категории до 92 кг. череповчанин уступил представителю Республики Дагестан. Шамиль Мажидханов сначала бросил нашего спортсмена на лопатки, а затем применил приём на удержание.

Серебряная медаль Азиза Шарипова на Кубке России в дисциплине UWW, это лучший результат в истории вологодского грэпплинга. Ранее он же, только уже в другой дисциплине, ADCC, становился серебряным призером Чемпионата России.
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Грэ́пплинг — англоязычное определение стиля ближнего боя в единоборствах — борцовской техники с использованием захватов (от англ. grapple «захват», «абордажный крюк»), для отличия от стилевой противоположности — ударной техники (как например, в боксе, кикбоксинге и т. д.).

Тэги: грэпплинг

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