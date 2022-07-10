Трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в деревне Чекшино Сокольского района

В Сокольском районе трехлетний мальчик выпал из окна

По данным следствия, мальчик, присмотр за которым осуществлялся законным представителем, взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты 3 этажа вечером 9 июля в деревне Чекшино Сокольского района. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью. Сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.