Трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в деревне Чекшино Сокольского района

10.07.2022 [Происшествия]

В Сокольском районе трехлетний мальчик выпал из окна

По данным следствия, мальчик, присмотр за которым осуществлялся законным представителем, взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты 3 этажа  вечером 9 июля в деревне Чекшино Сокольского района. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. 

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью. Сообщает СУ СК РФ по Вологодской области

Тэги: выпал из окна, дети

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