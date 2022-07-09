Вологжанин Глеб Коршунов завоевал бронзовую медаль в финале XI летней Спартакиады учащихся России по каратэ.



Соревнования проходят с 8 по 10 июля 2022 года в Пензе.



Наш спортсмен вышел в полуфинал весовой категории до 57 кг., заняв в итоге 3 место.



Так же Вологодскую область представляли подопечные тренера Физули Рамазанова, Тимур Гилммединов и Анна Макарова.